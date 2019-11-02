〈財報〉埃克森美孚Q3獲利腰斬 但仍高於華爾街預期 收漲3%

埃克森美孚 (Exxon Mobil) (XOM-US) 週五公布第三季財報，由於油價下滑且成本提高，獲利大降 49%，但這樣的結果仍略高於華爾街預期，因此股價收漲 3%。

財報關鍵數據

獲利：32 億美元，較去年同期的 62 億美元大降

調整後 EPS：75 美分，打敗 Refinitiv 調查的分析師預期 67 每分。

營收：650.5 億美元，打敗 Refinitiv 調查的分析師預期 647.9 億美元。

上游收入：21.7 億美元，FactSet 調查的分析師預計為 23.6 億美元

下游收入：12.3 億美元，FactSet 調查的分析師預計為 10 億美元。

化學品收入：2.41 億美元，FactSet 調查的分析師預計為 2.236 億美元

液態石油和天然氣產量也分別年增 4% 和 1%。

資本和探勘支出：77 億美元 (關鍵的二疊紀盆地地區)。

石油相等產量：年增 3% 至 390 萬桶 / 日

產量大增係因二疊紀盆地的產量季增 7%，但較去年同期大增 70%。

埃克森美孚董事長兼執行長 Darren Woods 表示，「我們的長期成長策略有很棒的進展，二疊紀盆地的成長推動液態產量增加，Guyana 首批石油產量的時間表提前了。由於有新的發現，我們今年第四度探勘成功，所以我們在 Guyana 的部位價值本季進一步改善。我們在下游和化工方面的優勢投資也有良好進展。」

他也提到埃克森美孚 資產剝離進展不錯，預計 2025 年之前可以產生 150 億美元現金。

「我們資產組合的競爭力進一步強化，因為剝離非策略資產，幾乎達到我們 2021 年目標 150 億美元的 1/3。」

此外，稅務相關項目 3 億美元也推升了獲利。