〈財報〉埃克森美孚Q3獲利腰斬 但仍高於華爾街預期 收漲3%

埃克森美孚 (Exxon Mobil) (XOM-US) 週五公布第三季財報，由於油價下滑且成本提高，獲利大降 49%，但這樣的結果仍略高於華爾街預期，因此股價收漲 3%。
財報關鍵數據
- 獲利：32 億美元，較去年同期的 62 億美元大降
- 調整後 EPS：75 美分，打敗 Refinitiv 調查的分析師預期 67 每分。
- 營收：650.5 億美元，打敗 Refinitiv 調查的分析師預期 647.9 億美元。
- 上游收入：21.7 億美元，FactSet 調查的分析師預計為 23.6 億美元
- 下游收入：12.3 億美元，FactSet 調查的分析師預計為 10 億美元。
- 化學品收入：2.41 億美元，FactSet 調查的分析師預計為 2.236 億美元
- 液態石油和天然氣產量也分別年增 4% 和 1%。
- 資本和探勘支出：77 億美元 (關鍵的二疊紀盆地地區)。
- 石油相等產量：年增 3% 至 390 萬桶 / 日
- 產量大增係因二疊紀盆地的產量季增 7%，但較去年同期大增 70%。
埃克森美孚董事長兼執行長 Darren Woods 表示，「我們的長期成長策略有很棒的進展，二疊紀盆地的成長推動液態產量增加，Guyana 首批石油產量的時間表提前了。由於有新的發現，我們今年第四度探勘成功，所以我們在 Guyana 的部位價值本季進一步改善。我們在下游和化工方面的優勢投資也有良好進展。」
他也提到埃克森美孚 資產剝離進展不錯，預計 2025 年之前可以產生 150 億美元現金。
「我們資產組合的競爭力進一步強化，因為剝離非策略資產，幾乎達到我們 2021 年目標 150 億美元的 1/3。」
此外，稅務相關項目 3 億美元也推升了獲利。