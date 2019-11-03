債券ETF紅什麼！跟著壽險大戶腳步投資 這檔規模已超越0050

投資 ETF 如果你還是只認識台灣 50(0050-TW)，那就落伍了，在壽險大戶資金追捧下，有一檔債券 ETF 規模已經超越 0050，就是「元大 AAA 至 A 公司債」()，不只這檔債券 ETF 很夯，整體債券 ETF 規模已經突破兆元。

到底債券 ETF 有何魅力，投資人應該要跟著壽險大戶的腳步好好認識一下，債券 ETF 的優勢包括：配息穩定、低波動、最重要的是低交易成本，而如何挑選債券 ETF 只要三步驟。

台灣債券 ETF 發行以來，規模飛速成長，短短兩年時間已經突破兆元，最新統計，截至 9 月底，債券 ETF 規模已達 1.14 兆元。不過，「元大 AAA 至 A 公司債」截至 10 月底規模已達 635.2 億元，一舉超過國民 ETF－－台灣 50 的 634 億元，更是凸顯債券 ETF 火熱。

近年來，金融市場震盪愈來愈頻繁，配息型產品備受青睞，對一般投資人而言，由於很難買到實體債券，但是透過債券 ETF，簡單來說就像是「以股票交易方式，獲取債券報酬的基金」，讓投資人可用少量的金額，參與需要大額資金才能投資的債券市場，其中甚至包括美國政府發行或大型企業發行的債券，都是過去極難投資的標的，但是債券 ETF 都有相關標的，並且還可獲得穩定的報酬。

債券型 ETF 分為投資級債、新興債和高收債等多元類型，投資級債約有 4%-6% 收益率，而全球高收債的單次配息率甚至衝到 8%。

不僅如此，另一個誘人的特色就是「低交易成本」，投資債券 ETF 無須繳納證券交易稅，只需支付經紀手續費，且管理費低，一般債券型基金的管理費約 1% 到 1.8%，而債券 ETF 只有 0.2% 到 0.4%，也不會被收取二代健保補充保費，且適用最低稅負制，無論交易成本或稅制成本，都比一般的共同基金低。

與定存股或是投資特定市場的 ETF 相比，債券價格波動明顯更低，波動低、具穩定息收，對不甘心僅領取定存利率，又無法承受股票市場波動的存股族來說深具吸引力。

面對那麼多的債券 ETF 怎麼挑選也是門學問，中國信託投信表示，可以歸納三步驟，就可以輕鬆入手。

步驟一、了解各種債券特色：

首先看追蹤的指標內容，各種債券類型屬性不同，對利率、匯率有不同敏感度，價格表現也大不同。例如同樣是美債，有的名稱標示 1-3 年，有的是 7-10 年、20 年以上，因為不同年期的產品對利率敏感度不同，適合的投資人也不盡相同。

美國公債：一般提到「債券」與股票呈現負相關，指的是「美國公債」，美國公債屬於避險資產，當市場出現風險事件或是經濟下滑時，資金會流入美國公債避險。由於美國公債是美國政府發行，一般認為違約的信用風險極低。不過，不同天期美國公債，特性不盡相同。

投資等級債券：投資等級債可以市場與產業兩種方式區分，就市場來看，通常首推美國投資級債，因信用評等較高，所承擔的信用風險低於高收益債，利率風險、信用風險介在美國公債及高收益債之間。相較於美國公債承擔信用風險，因此收益率高於公債。國內債券 ETF 各類型中，投資等級債占大宗，占比達一半。

高收益債券：屬於風險較高、信評較低的債券。表現主要隨信用利差變化而改變，若經濟轉佳，發生違約機率降低，信用利差下降，債券價格上漲。反之，經濟轉差，違約機率變高，投資人要求更多的信用風險補償，債券價格下跌。

新興市場債券：分為美元計價與當地貨幣計價兩種。美元計價者常被為「新興市場美元債」，是指在新興市場發行的美元計價債券，殖利率定價受「美國公債殖利率」及「信用利差」影響。

投信業者表示，當新興市場國家外匯存底減少，或爆發地緣政治衝突等，將使新興市場信用利差增加，導致債券價格下跌。新興市場當地貨幣債，投資於當地貨幣計價債，除上述可能性，匯率風險也較高。

步驟二、了解自己的投資風險承受度與理財目標：

投資債券一般著眼於收益率，但是通常高收益率，往往伴隨高風險，投資人要懂得取捨。舉例來說，美國公債與股票兩者之間是負相關，投資人如果有股票部位，可以透過持有長天期的美國公債 ETF，例如美債 20 年，來做資產配置。但長天期的債券波動度較高，穩健型投資人可以選擇中短天期的債券 ETF。

投資級公司債因承受部分信用風險，殖利率較高，對收益有要求又希望安全一點的投資人，可以選擇美國投資級公司債。投資等級債也可以鎖定特定標的，例如銀行債、醫療債、電信債等等。

至於哪些適合當核心配置？投信業者表示，由於公債及投資級公司債違約率相對較低，且公債與股票之間有負相關性，而投資級公司債又享有殖利率較高的特色，一般認為，公債、投資級公司債較適合做為核心配置。

步驟三、挑選速配債券 ETF：

當你確認前兩個步驟之後，該如何挑選債券 ETF？投信業者表示，有三個指標，首先，挑選債券 ETF 規模較大者，一般較能完整涵蓋指數。

其次，成交量也是參考指標，建議避開成交量太低的 ETF，可參考前五檔掛價的張數。此外，也可參考開盤後的買賣價格，買賣價差愈小通常代表流動性較佳。