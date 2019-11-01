〈理財〉聯準會三度降息後偏鷹 投資難度升高 可瞄準2種債

美國聯準會 (Fed) 今 (2019) 年第三度降息，但是 FOMC 會後聲明中性偏鷹，投資難度升高，因此掌握適切的投資策略是一大功課，法人建議，預期信用債市維持偏多，以投資等級債與品質較佳的高收益債為主，其中，看好逢利率反彈應加碼配置美國投資等級公司債。

最新 FOMC 會後決議如市場預期降息一碼，凱基 2025 到期優先順位新興市場債券基金經理人何立凱表示，此次 FOMC 決議符合市場預期，會後聲明中性偏鷹，令現階段市場對於 FOMC 會後預期 12 月再降息一碼的機率降至 20%，未來聯準會是否持續降息，將視中美貿易談判進程及美國實體經濟數據的影響而定。

儘管市場普遍認為短期再次降息的機率不高，整體利率水準仍將維持低檔。由於經濟成長仍在下行階段，通膨未明顯上升，第一金投信認為，美債殖利率存在潛在下行空間。

以 10 年公債殖利率為例，自低檔 1.47% 左右反彈至今 1.86% 左右的水準，已漸接近滿足點。因此，第一金投信表示，10 年債殖利率預估區間將在 1.50%~2.00%，在利率水準低檔且維持區間的狀況下，有利於投資等級債與品質較佳的高收益債。

凱基 15 年期以上美元投資等級精選公司債券 ETF 基金經理人陳建銘也表示，在現階段央行寬鬆貨幣政策的背景及經濟仍未見大幅衰退之下，在投資建議上，仍看好逢利率反彈應加碼配置美國投資等級公司債。

陳建銘指出，近期陸續公布的第 3 季財報公司表現漲跌互見，大多數企業營收及獲利仍優於市場預期，顯示企業體質穩健，帶動公司債利差小幅縮窄。

陳建銘認為，未來可持續觀察各企業公布的最新財報狀況，在第 3 季美國消費數據表現不差下，預料主要大型企業財報表現仍佳，這將有利於投資等級公司債表現，建議可擇機買入。

此外，陳建銘建議，隨著全球實體經濟數據放緩，帶動各國央行持續性寬鬆，美國投資等級公司債殖利率將隨著美債殖利率下滑而走低，可望利於投資等級公司債表現，加上美國第 3 季財報表現優於預期，看好後市資本利得與收益雙收可期。