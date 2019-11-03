〈工業技術資訊月刊〉工研院無人機為台灣爭光

工研院無人機團隊在中東無人機競賽中再傳佳績！繼今年 1 月榮獲美國 CES 2019 創新獎，工研院研發的「高負載高續航無人機」再度入圍杜拜國際無人機競賽（Drone X Challenge 2020），成為亞洲唯一入圍的研發機構。

工研院高負載高續航無人機近期入圍杜拜國際無人機競賽，是亞洲唯一入圍的研發機構，榮獲首輪競賽獎金 6 萬美元贊助。左起為工研院機械所所長胡竹生和工研院機械所組長彭文陽。

工研院高負載高續航無人機大放異彩，繼今年 1 月榮獲美國 CES 2019 創新獎外，近期更入圍杜拜國際無人機競賽。此競賽由總部位於阿布扎比（Abu Dhabi）的全球知名新創公司孵化器 Krypto 實驗室（Kryto Labs）主辦，旨在促進商用無人機在物流、救災等創新應用，2 年中將徵求各國好手競逐總獎金達 150 萬美元的殊榮。

無人機市場潛力驚人 各國好手爭先布局

根據 DRONEII.Com 研究報告顯示，全球無人機市場從 2018 年 140 億美元躍升到 2024 年的 430 億美元；2021 年時，商用無人機可望銷售突破 100 萬台，足見無人機市場潛力強勁，其應用領域包括再生能源與風力檢測、巡檢、運輸和貨物倉儲等領域，相關無人機服務和軟體應用更是成長快速。

工研院機械與機電系統研究所所長胡竹生表示，看好商用無人機市場，工研院致力於提升無人機的載重能力及續航力，領先業界研發前瞻技術。這場長達 2 年、賽程長達 3 輪的競賽是全球矚目的無人機盛事，競爭對手不乏各國知名的無人機公司或新創公司，像已成立 20 年的英國 Vulcan UAV、多次獲獎的美國 DV8 tech、德國 KopterKraft 等知名的無人機公司或新創公司，此次工研院高負載高續航無人機能入圍，是名副其實地為台灣爭光。

進入杜拜國際無人機競賽官網，點擊工研院圖示後，隨即可見台灣國旗飄揚，為台灣爭光。

突破競賽門檻加高 深獲評審青睞

要求 45 分鐘以上，純油或油電動力類續航力要求 180 分鐘以上，更期待參賽的無人機能具備自動避障與系統容錯等多項先進技術。

而工研院無人機因創新的機身設計與高效的槳葉及馬達設計，可因應不同負載需求調整軸數與軸距以及高負載高續航的特性，和卓越的精度與安全性，在純電系統與油電混合動力系統二項作品都獲得評審青睞，勇奪 6 萬美元獎金贊助，主辦單位更一再與工研院團隊確認，希望工研院一定要參加第二階段評選，未來若進入決選，更有機會參加中東國際無人機展覽。目前在競賽官網入圍名單上，點擊工研院圖示，可見台灣國旗飄揚海外，拓展我國無人機國際知名度。

高負載高續航無人機可應用於物流運輸、農藥噴灑，以及消防救災或巡檢，其中 8 軸 8 槳多旋翼純電無人機負載力達 25 公斤、續航時間達 20 分鐘，可協助空中載運柚子等農產品，提升農作物運輸效率與品質。目前已和苗栗縣政府合作進行銅鑼杭菊農藥噴灑、新北茶園農藥噴灑，之前也曾協助屏東枋寮農會運送芒果，透過科技深入民間，改善農村勞動力缺乏的問題，促進偏鄉農業發展。

轉載自《工業技術與資訊》月刊第 334 期 2019 年 10 月號，未經授權不得轉載。