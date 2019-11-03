〈觀察〉三大業者加快投放隨租隨停電動機車 共享市場正快速壯大

近期電動機車隨租隨還品牌動作頻頻，不僅 Gogoro 主導的 Go Share 服務宣布在台北市上線，WeMo Scooter 也將擴大在六都布局，預計明年再投車上萬輛，而和泰車 (2207-TW) 旗下 iRent 仍不斷增加投車量衝市占，儘管目前民眾尚未明顯養成以租代買的習慣，不過，隨著車輛密度快速提高，可以預見共享市場正要快速壯大。

台灣民眾對於共享觀念的源起，大多是來自 YouBike 微笑單車，YouBike 營運至今超過 10 年，全台有多個縣市都可看到租用處，統計總騎乘次數超過 2 億次，換算平均一天被使用次數超過 5 萬次，若共享單車都能如此普及，那麼，作為機車王國，當然機車也會有共享普及的那一天。

而機車共享帶來的綠色智慧城市願景，正由 WeMo Scooter、Go Share 以及 iRent 帶頭發展中。

WeMo Scooter 自 2016 年 10 月成為全台第一個電動機車隨租隨還品牌，過去將營運重心放在雙北市，已累積會員數近 30 萬人，其中活躍會員數有 15 萬人，在營運滿 3 周年之際，正式進軍高雄，接下來還將放眼其他六都，預計明年將投車上萬輛。

在此規畫下，WeMo 看好，明年會員數將再翻倍成長。

而 Gogoro 除了擁有製造電動機車的實力，也透過 Go Share 服務開始強化共享市場布局，10 月底起，服務從桃園擴展至台北市，甚至首度新增 Gogoro VIVA 車款，讓僅具備輕型機車騎乘資格的民眾也可使用，預計年底投放量將達 3000 台。

iRent 所屬和雲行動服務公司，是由和泰車旗下和運租車於今年投資成立，長期以來和運在租車界是領導品牌，很顯然，另外成立和雲，不僅僅是為了將車子租出去，更是因應以租代買、智慧交通等概念而生，更強調的是「服務過程行動化」和「資源共享化」。

事實上，近年創新共享平台、智慧綠能等相關服務和商品都在台灣快速發展，Gogoro 首創電動機車換電系統，完全顛覆了過去機車騎士的使用習慣，2015 年 1 月推出首款電動機車至今，短短不到 5 年，卻引領了台灣電動機車的發展浪潮。

近期更明顯的是，今年外送平台快速崛起，眾多外送員已密集穿梭在大街小巷。

這些，都是過去不曾在台灣市場看過的商業模式，卻很快席捲市場甚至改變人們的消費習慣，可以預期，在共享單車的成功發展之後，下一步共享機車的使用頻率和密集度將越來越高，隨租隨用的共享商機無窮，不過，是否將引此逐漸侵蝕自有需求，進而影響傳統機車廠商的業績表現，還有待長期觀察。