10月財新製造業PMI意外升至51.7 創33個月新高

週五 (1 日) 中國財新公佈 10 月製造業採購經理人指數 (PMI) 達 51.7，較 9 月上升 0.3 個百分點，連續四個月回升，創下自 2017 年 2 月以來最高水準。

而該數據與昨 (31) 日中國統計局公布的 PMI 走勢大相徑庭。中國官方公布 10 月份製造業 PMI 為 49.3，下降 0.5 個百分點，只略高於 2 月份數據，為今年次低水準。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生指出，10 月份中國經濟持續以較快速度修復，若下游需求，特別是基建及出口好轉的情況能持續，將為中國製造業的回穩創造契機。

以財新 PMI 組成內容來看，10 月新訂單指數大幅上揚，創下 2013 年 2 月以來最高，外需明顯改善，新出口訂單指數明顯反彈至 50 臨點之上。廠商普遍反映，市況好轉，海外與本土客戶需求均有所改善。

而在整體情勢好轉之下，帶動廠商擴大生產，產出指數已連續四個月回升，並創 2017 年以來最高。

不過，生產增加並未帶動就業，10 月就業指數不但在 50 臨界點之下，還進一步萎縮，創下逾一年來最低。許多廠商採取遇缺不補策略，並進行成本控制。

而需求改善帶動廠商增加採購，但對庫存管控仍較審慎。10 月採購庫存指數在擴張區間內小幅下滑。

10 月平均投入成本略有提升，但漲幅低於 9 月份。受訪廠商指出，金屬、煤和農產品等原物料價格上漲。但成品出廠價格指數則持續萎縮，廠商表示，市場價格普遍下滑，在不得已之下只能降價。

10 月中國製造業對未來 12 個月生產前景樂觀程度出現改善，上升至六個月最高點，但仍處於歷史相對低點。反映出業界對美中貿易摩擦及政府環保管理趨嚴等影響仍感到憂心。