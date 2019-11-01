中共四中全會：擴大開放、保障外資不會停

週四 (31 日) 中國中共四中全會閉幕，而在週五 (1 日) 的中共四中全會會後記者會上，中財辦副主任韓文秀表示，中國對外開放是基本國策，不論國際情勢如何轉變，中國開放腳步只會前進，且門也將越開越大。

韓文秀指出，中國與世界經濟的關聯會越來越緊密，與各國雙贏的廣度和深度將不斷拓展。

韓文秀強調，中國會進行更大規模的開放政策，區域放寬至全中國，不僅限於沿海，包括改善對外開放的區域佈局，鞏固東部沿海地區開放的領頭羊角色，且加速自貿試驗區、自由港等對外開放建設。並全力推動共建「一帶一路」高品質發展，拓展對外貿易多元化。

此外，在產業方面，中國將大幅放寬市場准入，推動製造業、服務業、農業全產業擴大開放，並加速金融、電信、教育、醫療、文化等領域開放進度，在更多產業允許外資控股或獨力經營，這將為各國的投資者提供更大的市場機遇和發展空間。

最後，則是實施更深層次的開放，推動貿易和投資自由化便利化，健全外商投資准入前國民待遇，及負面清單管理制度，推動規則、管理、標準等制度型開放。

中國將遵守「外商投資法」，強化保障外資合法權益，促進內外資企業公平競爭，加強知識產權和商業機密保護，打造市場化、法治化、國際化的優質經商環境。

在知識產權及經商環境方面，首重法治環境，建立以公平為原則的產權保護制度，加強和改進反壟斷、反對不正當競爭執法。

(圖片: AFP)

不過在中共最關心的核心敏感議題，中國官員與訪美人士在非公開對話中，已明確表達中國不會對此作出讓步。

中國方面仍擔憂美國總統川普「善變」的本質，認為川普有可能在最後關頭推翻協議。中國強調除非美國取消更多關税，否則中美在未來談判取得有意義結果的可能性極低。