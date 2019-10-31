中國10月官方製造業PMI僅49.3 連續6個月處於收縮

中國 10 月份製造業繼續低迷，工廠經營者的情緒連續第 6 個月處於收縮。

中國國家統計局週四 (31 日) 發布官方製造業採購經理人指數 (PMI)，10 月份為 49.3，低於 9 月份的 49.8，也弱於分析師預期，同時是自 2 月份觸及 49.2 以來最低水準。

(圖表取自中國統計局官網)

10 月的非製造業 PMI 指數為 52.8，弱於分析師預期的 53.6，也低於 9 月的 53.7。

官方的 PMI 指數主要衡量大型國有工廠經營者情緒的指標，在製造業部分，從企業規模看，大型企業 PMI 降至 49.9，比上月下降 0.9 個百分點；中型企業 PMI 升至 49，高於上月 0.4 個百分點；小型企業 PMI 降至 47.9，低於上月 0.9 個百分點。

從分類指數看，生產指數降至 50.8，比上月回落 1.5 個百分點，仍高於臨界點，表明製造業生產繼續保持擴張態勢，擴張步伐放緩。

新訂單指數降至 49.6，比上月下降 0.9 個百分點，降至臨界點之下，表明製造業市場需求有所回落。

原材料庫存指數降至 47.4，比上月小幅下降 0.2 個百分點，位於臨界點之下，表明製造業主要原材料庫存量減少。

統計局表示，製造業景氣回落。主要呈現以下特點：一是生產保持擴張，市場需求有所回落；二是外貿市場低位運行，價格指數有所回落；三是轉型升級持續推進；四是企業信心相對穩定。

非製造業部分，包含了服務業及建築業，統計局表示，非製造業繼續在擴張區間運行，其中建築業商務活動指數為 60.4，比上月上升 2.8 個百分點，回到高位景氣區間。