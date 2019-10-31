美股早盤 - 美中協議存長期不確定性 道瓊應聲跌破27000大關

週四 (31 日) 受到中國官員對達成長期貿易協議態度存疑，導致中國需求、全球經濟可能長期上仍具有相當不確定性，拖累與中國經濟有高度相關的卡特彼勒 (CAT-US)、美光 (MU-US) 早盤大跌， 壓低美股四大股指早盤走勢，道瓊早盤大跌 233 點、跌破 27000 整數大關。

貿易戰進展：

據《彭博》週四 (31 日) 引述不具名的中國官員表示，即便美中即將簽署第一階段協議，中國官員也對達成全面貿易協議表示存疑，該官員並指出，中國不會在棘手問題上向美國屈服，並對美國總統川普 (Donald Trump) 的衝動個性，以及未來可能放棄簽署有限協議的風險表示擔憂。

此外，因抗議活動導致暴力事件頻起，此前智利政府週三 (30 日) 宣布取消本屆主辦的亞太經合會 (APEC)，再為美中達成初步協議增添不確定性。不過，美國總統川普稍早推文宣布，很快就會宣布會面地點，並稱雙方即將敲定第一階段協議。

Fed 拖累金融股下挫：

週三 (31 日) 台灣時間凌晨 2 時，Fed 宣布降息一碼，符合市場預期，不過利率聲明支出，Fed 在通膨水平顯著提高前升息可能性仍較低，暗示 Fed 將繼續維持當前寬鬆之貨幣政策。

受降息消息衝擊，金融股開盤齊跌，摩根大通 (JPM-US) 開盤下跌 1.12%，美國銀行 (BAC-US) 下跌 2.12%，富國銀行 (WFC-US) 下跌 1.17%，花旗銀行 (C-US) 下跌 1.83%。

財報季進展：

財報表現方面，蘋果於週三 (30 日) 美股盤後公布財報，在強勁的服務、穿戴設備業務推動，以及看好購物旺季銷售額超於預期之下，週四 (31 日) 開盤勁揚 1.17% 至每股 246.13 美元。

臉書 (FB-US) 亦於週三 (30 日) 美股盤後公布財報，受惠於用戶數成長且 Q3 銷售額連續三季增長，臉書股價早盤上漲 2.62%。

截至台北時間週四 (31 日)22 時許：

道瓊指數下跌 233.04 點或 0.86%，暫報 26953.65 點

那斯達克下跌 39.97 點或 - 048%，暫報 8264 點

標普 500 下跌 16.91 點或 - 0.56%，暫報 3029.86 點

費半下跌 27.96 點或 - 1.68%，暫報 1633.5 點

台積電 ADR 下跌 0.64% 至每股 51.58 美元

十年期美債殖利率下跌 5.29% 至殖利率 1.701%

紐約輕原油下跌 2.23% 至每桶 53.83 美元

布蘭特原油下跌 0.73% 至每桶 60.17 美元

黃金上漲 1.20% 至每盎司 1513.28 美元

美元指數下跌 0.25% 至 97.4 點

(圖：Investing.com)

今日關鍵數據：

美國 9 月 PCE 物價指數年增率 1.3%，預估 1.4%，前值 1.4%

美國 9 月核心 PCE 物價指數年增率 1.7%，預估 1.7%，前值 1.8%

美國 9 月個人支出月增率 0.2%，預估 0.3%，前值 0.1%

美國 (10/26) 當週初請失業金 21.8 萬人，預估 21.5 萬人，前值 21.2 萬人

美國 9 月核心 PCE 物價指數年增率 (圖：Zerohedge)

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US)

營收報 640 億美元，高於市場預期的 629.9 億美元

稀釋後 EPS 報每股 3.03 美元，高於市場預期的 2.84 美元

毛利率報 38%，符合市場預期範圍 37.5% 至 38.5%。

iPhone 營收：年減 9% 至 333.6 億美元 vs.324.2 億美元

穿戴式設備營收：年增 54% 至 65.2 億美元

Mac 營收：年減 4.8% 至 69.9 億美元

iPad 營收：年增 16.9% 至 46.6 億美元

服務營收：年增 18% 至 125.1 億美元 vs.121.5 億美元

2020 會計年度 Q1 營收財測估落在 855-895 億美元之間，市場預期則為 869.2 億美元。

2020 會計年度 Q1 毛利率估落在 37.5% 至 38.5% 之間。

臉書 (FB-US)

每股盈餘報 2.12 美元，高於市場預測的每股 1.91 美元

營收報 176.5 億美元，年增率上漲 29%，高於市場預測的 173.7 億美元

每日活躍用戶報 16.2 億，市場預測為 16.1 億

月活躍用戶報 24.5 億，合乎市場預測為 24.5 億

每位用戶的平均收入報 7.26 美元，而市場預測為 7.09 美元

Lumentum(LITE-US)

營收：4.499 億美元，優於市場預期的 4.482 億美元，優於去年同期的 3.541 億美元，年增 27%

毛利率: 45.8%，優於去年同期的 40.3%。

淨利：1.114 億美元，優於去年同期的 8610 萬美元

EPS：1.44 美元，優於去年同期的 1.32 美元，優於市場預期的 1.20 美元

華爾街分析：

LPL Financial 表示，儘管投資人對於利率決策者在市場接近紀錄高點之際，實施另一輪貨幣寬鬆政策感到不安，但從過去歷史來看，在連續三次降息一碼後，市場通常傾向於擴大漲幅。

根據 LPL Financial 數據，在 Fed 分別於 1975 年、1996 年和 1998 年連續三次降息一碼後，標普 500 指數半年後皆上漲 10%、一年後上漲 20%。