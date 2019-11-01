美股盤後 — 美中協議不確定性來搗蛋 四大指數萬聖節驚跌

週四 (31 日) 臉書與蘋果財報表現亮眼、聯準會如外界預期在年內三度降息，即便美國總統川普發文表示，美中很快會公布「川普會」新簽約地點，敲定第一階段協議，華爾街賣壓出籠來搗蛋，四大指數在萬聖節同步驚跌。

受到貿易前景擔憂與經濟數據不佳，促使道瓊跌近 150 點，標普自昨日歷史新高紀錄回落。

《彭博社》週四引述消息人士報導，即便美中即將簽署第一階段協議，中國官員也對達成全面貿易協議表示存疑，中國不會在最棘手的問題上向美方屈服。

此外，美國 10 月芝加哥採購經理人指數降至 43.2，創 2015 年 12 月以來最低，亦促使華爾街避險情緒回升。

週四 (31 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數下跌 9.21 點，或 0.30%，收 3037.56 點。

那斯達克指數下跌 11.61 點，或 0.14%，收 8292.36 點。

美股道瓊指數下跌 140.46 點，或 0.52%，收 27046.23 點。

費城半導體指數下跌 10.24 點，或 0.62%，收 1651.22 點。

標普 11 大板塊僅公用事業與通訊服務 2 大板塊收漲，工業跌幅最高 (1.14%)，其次為材料 (1.10%) 與金融 (0.55%)。(圖片：Finviz)

受益於財報亮眼表現，蘋果、臉書在尖牙股中獨強，蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.26%，貢獻道瓊逾 33 點、為那斯達克 100 指數貢獻 21 點。

臉書 (FB-US) 上漲 1.81%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.19%；Netflix (NFLX-US) 下跌 1.39%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.15%。

半導體類股多收低。安森美 (ON-US) 下跌 2.81%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.72%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.23%；美光 (MU-US) 下跌 0.69%；賽靈思 (XLNX-US) 下跌 0.57%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.12%。

台股 ADR 僅日月光走高。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.54%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.59%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.54%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.16%。

聯準會三度降息後，帶動長期公債殖利率下跌，金融股同步下滑。摩根士丹利 (MS-US) 下滑 0.45%；富國銀行 (WFC-US) 下滑 0.77%；摩根大通 (JPM-US) 下滑 0.64%。

焦點個股

出產番茄醬聞名世界的卡夫亨氏 (Kraft Heinz) (KHC-US) 最新財報獲利優於分析師預期，其股價上漲 13.44% 至每股 32.33 美元，刷下近三個月新高紀錄。

硬碟大廠威騰電子 (WDC-US) 財測遠遜預期，執行長 Steve Milligan 即將退休，其股價暴跌 16.91% 至每股 51.65 美元，創今年迄今最高單日跌幅。

蘋果財報表現不凡外，蘋果供應商環宇顯示技術 (OLED-US) 財測、獲利亦雙雙優於預期，激勵其股價大漲 15.28% 至每股 200.18 美元。

今日關鍵數據

美國 9 月 PCE 物價指數年增率 1.3%，預估 1.4%，前值 1.4%

美國 9 月核心 PCE 物價指數年增率 1.7%，預估 1.7%，前值 1.8%

美國 9 月個人支出月增率 0.2%，預估 0.3%，前值 0.1%

美國 (10/26) 當週初請失業金 21.8 萬人，預估 21.5 萬人，前值 21.2 萬人

華爾街分析

儘管週四美股四大指數在萬聖節同步驚跌，但歸功於蘋果、臉書與晶片股等科技股大幅上漲，標普 500 指數在 10 月份創下新高，截至 10 月底該指數上漲 2.04%，道瓊指數上漲 0.48%，那指上漲 3.66%。

KKM Financial 首席執行長 Jeff Kilburg 表示：「無論何時，只要貿易協議預期降低，就會擾亂市場。美股正處於歷史新高位置，所以任何美中貿易談判不利的敏感消息，都會令市場做出過度反應。」

Tallbacken Capital Advisors 首席執行長 Michael Purves 提到：「在過去幾週的貿易自滿情緒氛圍，中國重申了這樣一種姿態，即我們離完成目標還很遠，這就是為什麼今天市場下跌，公債價格上漲，這不是重新反映鮑爾昨天說了什麼，做了什麼，但可以肯定貿易是一個潛在的風險因素。」

聯準會昨日啟動今年年內第三度降息，主席鮑爾的言論暗示今年內暫停再度降息。

Fundstrat Global Advisors 創始人兼研究主管 Tom Lee 表示：「這是適當的策略，儘管” 暫停” 為風險資產持續在年底前上漲創造了機會。相較於他們去年 12 月犯下史上最大政策錯誤 “升息”，聯準會在 2019 年更好地理解市場風險。」