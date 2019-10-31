彭博：中國官員不看好美中達成全面貿易協議

儘管美國總統川普宣稱，美中簽署第一階段協議進度超前，《彭博社》週四 (31 日) 引述消息人士報導，即便美中即將簽署第一階段協議，中國官員也對達成全面貿易協議表示存疑。

智利週三 (30 日) 宣布取消主辦 APEC 峰會之後，川習簽署第一階段協議地點頓失。正當備選地點、時間還未決定之際，《彭博社》引述消息人士表示，就算美中即將簽署第一階段協議，雙方達成全面的貿易協議仍困難重重。

目前美中談判定調將分為二或三個階段，川普於本月 11 日提到：「第一階段完成並簽署後，將開始進入談判第二階段。」

美國總統川普宣稱，美中簽署第一階段協議進度超前。(圖片：AFP)

消息人士表示，中國官員曾在私下對話中透露，他們不會在最棘手的問題上向美方屈服。他們還對川普衝動個性、以及川普也許會放棄未來幾週內簽署有限協議的風險感到擔憂。

迄今，川普政府對 3600 億美元的中輸美商品祭出懲罰性關稅。消息人士談到，一些中國官員對未來談判可能會產生有意義的結果寄予較低的期望，除非美方願意撤銷更多的關稅。

作為第一階段協議的一部分，中國提到希望川普取消 12 月 15 日對華開徵新關稅計畫。

有熟悉中國立場的人士提到，關稅不必全部取消，但必須成為下階段協議的一部分。

中國幾個月來一直表態，最終全面性的協議必須包含取消所有懲罰性關稅，但很多中國官員不認為，川普有意在達成全面性協議時撤銷 3600 億美元對中關稅。

除了關稅外，全面性的美中貿易協議比第一階段涉及更實質性的經濟改革，但中國官員對此表示懷疑。

一位熟悉談判情況的中國官員說，北京抱持開放態度，願意在初步階段後繼續談判，但雙方都意識到，就美國向中國推動的深層結構性改革，對達成全面性的協議將會非常困難。

中方近幾個月一直表示，拒絕在國有企業等領域進行改革，因為這些改革可能會危及中共權力控制，引發簽署「不平等條約」的聯想。

目前，美中雙方皆表示高層級談判持續順利進行。

白宮發言人週三回應：「亞太經合組織尚未有備案舉行的地點，但美中兩國仍將努力達成部分協議。我們期待與中國完成歷史性貿易協議的第一階段，當宣布此消息時，我們將知會大家。」

中國商務部新聞發言人週四表示，美中雙方經貿團隊一直保持密切溝通，目前磋商工作進展順利。雙方將按原計劃繼續推進磋商等各項工作。雙方牽頭人將於本週五再次通話。

中國官媒《環球時報》總編胡錫進推文表示：「據我了解，智利取消主辦 APEC 峰會不會影響美中貿易談判安排。會談進展順利，將按計劃進行。」

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