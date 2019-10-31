〈Fed三度降息〉Fed三度出手降息！但暗示年內已無降息空間

台北時間週四 (31 日) 凌晨 2 時，聯準會 (Fed) 於今年內第三次宣布降息一碼，將基準利率下調至 1.5%-1.75% 區間，合於市場預期，但更值得注意的是，本次利率聲明暗示，Fed 要短期再次降息的可能性，已不太高。

Fed 在本次會後聲明的措辭中表示：「FOMC 將繼續監控降息對經濟前景所帶來之影響，以評估基準利率區間的適當範圍。」對比 Fed 此前六月聲明所使用的措辭則是：「FOMC 願意採取適當行動，維持經濟擴張。」Fed 曾在六月時使用後者措辭，來為七月降息作鋪路，而對比六月與十月的會議措辭，兩份措辭之態度已明顯出現轉變。

市場解讀，Fed 在完成了年內的第三次降息之後，將需要一定時間觀察降息後對美國經濟之影響為何，因為貨幣政策是需要時間傳遞至實體經濟，而 Fed 顯然願意在今年內維持目前利率水平來作等待，並觀察美國經濟前景之變化。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在本次利率會議後的記者會表示，目前美國經濟主要是由強勁的消費者支出所帶動，而鮑爾仍堅持，Fed 再次降息是屬於貨幣政策的「中期調整」，並不意味著降息循環來臨，鮑爾承認，Fed 之所以做出貨幣政策調整，主要是因為美國經濟正受到從海外而來的經濟放緩、美國景氣放緩、英國脫歐等不利因子威脅。

鮑爾的回覆呼應了 Fed 的會後聲明，本次聲明依舊指出，目前美國勞動力市場仍表現非常強勁，實體經濟呈現溫和擴張，但是企業固定投資以及出口方面，卻是仍然疲軟。

Q：Fed 是否有可能重回升息？

而針對市場關注的 Fed 是否可能重回升息之問題，鮑爾表示，若要 Fed 重新走回升息循環之上，那麼 Fed 將需要明確地看到通膨「顯著」上揚。鮑爾說道：「我們將需要看到通貨膨脹率大幅且持續性地上升，我們才會考慮升息來解決通膨壓力。」

Fed 目前的通膨目標設於 2% 水平，這代表著美國的通膨率和通膨預期至少需觸及 2%，才符合 Fed 的升息要件，而長年來 Fed 最關注的通膨指標核心個人消費支出 (Core PCE) 年增率，事實上僅短暫地幾個月觸及 2%，鮑爾的回覆也暗示著 Fed 要重回升息，可能需要等待相當長的一段時間。

核心個人消費支出年增率 圖片：Fred

Ｑ：下次降息的可能時間點？

在 Fed 宣布降息一碼，且暗示需要時間等待貨幣政策傳導至實體經濟之後，市場預期，Fed 下一次最可能再度出手降息的時間點，可能要等到 2020 年。

據 CME 利率觀測工具 FedWatch 數據顯示，當前華爾街預期 Fed 再次於 12 月出手降息之機率僅為 19.9%，下一次降息的可能時間是落在 2020 年。

市場預期 Fed 12 月再次降息機率僅為 19.9% 圖片：CME

Ｑ：Fed 重啟擴表是不是 QE？

本次利率會議後記者會上，鮑爾再次遭遇美媒詢問「重啟擴表是否為 QE 來臨？」鮑爾對此堅持強調，Fed 目前的擴表政策不是 QE 翻版，Fed 的目的，是要幫助緩解緊俏的市場流動性。

而在 Fed 於十月宣布重啟擴表每月購買短天期公債 600 億美元至今，Fed 資產負債表已擴張約 1000 億美元，帶領 Fed 資產負債表重新向 4 兆美元整數大關靠攏，也帶領了美國股市於近期一度再度刷下歷史新高。

Fed 資產負債表 圖片：Fred

市場解讀，Fed 的聲明以及鮑爾的回覆，代表著 Fed 目前並沒有計畫停下擴表腳步，市場預計，Fed 擴表將維持原定計畫，至少持續到 2020 年第二季，而隔夜和定期回購操作則將維持到 2020 年一月份。

(註：Fed 定期回購為每週二次、每次操作至少 350 億美元；隔夜回購則是每日進行，每次操作至少 750 億美元。)