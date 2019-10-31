〈理財〉退休規劃風險多 富邦投信董座分享ETF兩大投資心法

富邦投信近年持續推廣以 ETF 作為退休自主投資的理財工具，富邦投信董事長胡德興表示，勞保不確定性、長壽趨勢、老年醫療費用、通膨因素加乘等影響退休規劃的風險相當多，胡德興還分享 ETF 的投資有兩大心法，資產配置與定期定額為不二法門。

胡德興表示，富邦投信近年積極推廣 ETF 退休理財，其中富邦證券領先業界推出 ETF 定期定額投資服務及富邦理財悍將 2.0 的客製化服務，便是以富邦投信系列 ETF 為投資標的；今年度富邦投信更發行目標到期類全委帳戶供富邦人壽保單連結，可說提供投資人一站式退休理財商品與服務。

胡德興表示，勞保不確定性、長壽趨勢、老年醫療費用、通膨因素加乘等影響退休規劃的風險相當多，趁年輕開始自主投資是退休理財最重要的第一步，而 ETF 就是實現樂活退休的最佳自主投資工具。

胡德興表示，ETF 的優點就是成本低、透明度高，不只大型退休基金如加州公務員退休金 (CalPERS) 從 2011 年就開始持續地提高被動式投資的比重，積極地降低投資成本，總投資費用從 0.6% 降到 0.4%，其中非私募類型投資項目每年投資成本更僅 0.08%，每年為基金省下 7~8 億美元費用。

他進一步指出，再看世界管理規模最大的退休基金 GPIF(日本政府退休投資基金 Government Pension Investment Fund)，資產規模達 1.5 兆美元，股票投資部位高達 90% 皆投入到被動式管理工具、債券投資部位最多也高達 75% 投入到被動式管理工具。足見國外退休基金投資 ETF 已成為主流。

在規劃退休理財上，胡德興則建議，資產配置與定期定額是為不二法門。首先，標的選擇應該要先看長期趨勢，其次是要考慮殖利率及波動率。

以年輕世代來說，退休投資首重「長期趨勢」，挑選長期趨勢向上的市場，有助於股市回檔時的長期持有信心；邁入壯年則應控制整體資產「波動率」，股市波動率一般為 20%，動盪時期更可能高達 30% 以上，而政府公債波動率明顯小於股市，加入投資組合有助於在股市高波動時期，增加投資組合長期持有信心；離退休日越近則應以穩現金流、「殖利率」為重。

舉例來說，目前 20~35 歲的千禧世代就應將資產的 70% 配置在較具長期趨勢的股票資產上；35 歲~ 55 歲 X 世代因為要控波動，所以建議將資產的 60% 配置在以長期趨勢為重的資產上、其餘則平均配置在波動率較低兼具殖利率資產；55 歲~ 65 歲的嬰兒潮世代可將資產平均分配在長期趨勢、殖利率及波動率三面向；65 歲以上超熟齡世代因為需要穩息收，建議以殖利率與波動率並重的資產為要。

決定資產配置方向後，接下來則可採取定期定額為長期投入的方式。胡德興認為，相較於傳統每月定期定額投入一筆資金，若能再加上定期不定額加碼、停利再投入等進階策略，更可有效提升投資效率。

若每月扣款日發現整體部位虧損，則將扣款金額加倍，就是所謂的定期不定額加碼，舉例來說，自 1999 年 3 月起每月第 1 個營業日扣款 6000 元投資 NASDAQ-100 指數，至 2019 年 9 月累積總資產可達 570 萬元，但中途發現整體部位虧損時，若將扣款金額提高為 1.2 萬元，同期間累積資產可大幅提高至 780 萬元。

另外，由於紀律執行是定期定額持續的關鍵，建議可再加上停利再投入的策略。當累積未實現報酬率達 10% 以上時，將全部庫存股數獲利出場，下一次扣款時將所有出場的資產拆成 36 份，與原本的每次扣款金額整合投入，繼續執行定期不定額。胡德興指出，相較於傳統不停利的做法，停利再投入能降低資產累積過程的波動度，有利於持之以恆的執行力。

綜上所述，胡德興強調，富邦投信長期投入 ETF 產品的開發與推廣，深知 ETF 具備交易簡便、成本較低、風險分散等優點，在規劃退休時是不可或缺的理財工具，且更容易輕鬆上手，期望國人能多善用 ETF 這項工具，建立完善的退休資產配置，可採取定期定額長期投資、或運用「目標期限基金」概念來提早規劃退休財務準備。