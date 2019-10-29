市場波動首選美元資產 美國短期公債ETF適合短期資金停泊

全球投資環境歷經 2017-2018 年的穩健復甦後，2019 年經濟成長出現雜音，從美國聯準會降息開始，各主要國家紛紛降息，市場不確定性提高，國泰投信總經理張雍川認為，市場越波動，美元資產相對抗跌，投資可以從多重收益型產品，以及適合降息環境的短期公債等方向來切入，適合短期資金停泊。

國泰投信於 11 月 5 日推出的基金及 ETF 共二檔，其中包括收益穩健的多重收益平衡基金，及適合資金短期停泊的美國短期公債 ETF，是投資人可以依需求選擇的二種投資標的。

國泰投信債券投資部基金經理人楊士醇表示，聯準會自 2018 年底開始啟動降息，各國央行陸續跟進，根據歷史資料來看，過去聯準會降息期間，美股及美國投資等級債表現均相對突出，因為美國企業是全球各產業的領先者，不論是生產力及經濟體質保持強勁，使得降息創造的資金活水流往美國，推升股債報酬，另一方面，美元資產向來是全球最具抗跌效果，能抵禦市場震盪的資產。

投資標的多元及分散同樣是現階段投資應考量的方向，其中，多重收益資產由於涵蓋股票、債券，而且美國多重收益平衡資產配置的報酬率與全球股市相近，但波動明顯低於全球股市，適合做為核心資產配置。而國泰美國多重收益平衡基金投資標的綜合以上兩項優勢，包括投資標的為美國市場及多元化配置，其中包括美股、投資等級債及高收益債等，是降息循環啟動後相對抗跌的標的。

另一方面，低利率環境也使得資金從風險性資產轉往債市及固定收益產品。全球多個國家已經是負利率，美債則是少數仍維持正殖利率的國家，偏好債券投資的民眾，不妨選擇在低利率環境下，收益相對穩健且波動性低的美國短期公債。國泰投信於 11 月 5 日推出的國泰 US 短期公債 ETF(00865B)，追蹤指數為彭博巴克萊美國短期公債指數，投資標的為美國 0-1 年公債，為短期資金停泊好去處。

國泰投信 ETF 團隊協理鄭立誠指出，美國短期收益 ETF 具備收益穩健及短期資金停泊功能，兼具債券型基金及貨幣型基金雙重特性，是全球資金浪潮瞄準之標的。