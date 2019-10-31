中經院：年輕人投資理財比中年人保守 建議瞄準兩種基金

受到人口結構老化與少子女化的影響，臺灣已於 2018 年步入高齡社會，富邦投信連續三年委託中華經濟研究院調查發現，年輕人投資理財配置過於保守，高風險產品配置比例甚至還低於中年世代，建議金融業可以推廣年金型 ETF 商品或目標期限基金，以協助民眾儘早進入退休財務準備規劃。

中經院今 (31) 日公布「國人安心樂活享退問卷調查」結果，發現不論是已退休的國人，還是未退休的民眾，在投資理財的偏好上，多數人關心的是「投資報酬率」及「投資損失風險」，其他考量也包括「配股配息」與「投資期間長短」等。另一方面，當國人年紀越接近退休年齡時，對於低風險性資產的配置比重也隨之提升。

根據調查結果顯示，國人在 ETF 商品的投資比例，已從 2017 年僅 2% 的水準，提高至 2019 年的 13.2%，顯示民眾投資 ETF 比重已呈現成長趨勢；但仍有高達 86.8% 的民眾尚未投資 ETF，顯示後續發展 ETF 理財工具極具潛力。

其中，國人偏好以「股票型」ETF 類型為大宗，投資 ETF 的考量主要著眼於：分散投資風險、選擇標的多元及交易成本較低。

連續三年調查下來發現，多數國人受到現階段無多餘閒錢的影響，對於自身未來的退休規劃準備普遍不足。不僅在退休財務需求上產生高度不安全感，也導致對於政府提供的職業保險退休金，有著過度依賴。

根據近三年的調查結果發現，臺灣年輕世代在投資理財的產品配置呈現過於謹慎，高風險產品配置比例甚至還低於中年世代。這對於距離退休生活還有一大段時間的年輕人而言，資產配置過度保守反而無法享受經濟發展與時間複利的果實，較為可惜。

對此，中經院提出三大建議，首先，建議政府宜擬定政策工具、鼓勵民眾投資理財，尤其是為年輕人量身定做的商品試行服務，以建立退休金靠自己的健康思維

中經院表示，政府相關單位宜提供適當政策誘因工具，尤其是在年輕族群方面，應考慮設計一套量身訂做的 ETF 投資理財商品，透過政策誘因工具的設計安排，鼓勵民眾儘早為自身的退休理財進行規劃。

再者，中經院建議，金融業應該推廣年金型 ETF 商品或目標期限基金，以協助民眾儘早進入退休財務準備規劃。

中經院表示，為解決一般民眾的專業受限與資訊落差，金融機構可因應個人年齡與退休安排的差異化，透過金融知識推廣分享的會議互動方式，提供更多元化的產品，例如：定期主動調降風險資產比重的年金型 ETF；抑或是依照不同年齡族群的特質，提供量身訂做以退休為目的之目標期限基金，使風險性資產的持有比重能隨著年齡增加而逐漸降低。

最後，中經院建議，民眾可依據不同年齡階段，選擇適合的投資策略及理財工具，適時調整理財商品的資產配置比重。

中經院表示，青壯年族群可投資較具積極性、高風險且預期投資報酬率較好的金融產品，如：股票、產業型 ETF 或股票型 ETF 等，作為資產配置組合；中壯年族群則建議將股票或股票型 ETF，逐步調整為具穩健成長的固定收益商品，進行中長期退休規劃；屆齡退休族群則以低風險理財工具為優先選擇，如：可配息的固定收益型 ETF、儲蓄險等，避免因市場波動造成資產大幅變動。