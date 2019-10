美智庫專家：許多「強大國家」正在去美元化 威脅美元地位

美國全球安全分析研究所 (Institute for the Analysis of Global Security) 專家週三 (30 日) 表示,幾十年來,美元一直是世界主要的儲備貨幣,但這種地位可能會受到威脅,因為許多「非常強大的國家」正努力去美元化。

這家美國智庫主管 Anne Korin 表示,中國、俄羅斯、歐盟等主要推動者,有著強烈的去美元化動機。儘管不知道未來會如何發展,但此一局勢仍在繼續,愈來愈多強國力圖擺脫美元主導。

Korin 指出,促使各國遠離美元的原因之一,在於如果各國以美元,或通過美國銀行結算交易,多少都會受到受到美國管轄。其結果是,許多國家都有「非常非常強烈的動機」,放棄使用美元。

她表示,近年來,中國力圖推動人民幣的國際化,包括推出以人民幣計價的石油期貨,甚至要以本國貨幣而不是美元,來支付進口原油。

Korin 認為,這正是一個預警信號。90% 的石油都是以美元交易的,一旦美元在石油貿易的支配地位開始崩潰,美元也會開始貶值。

不過她補充,石油人民幣可能只是個「必要條件」,僅是如此,還不足以做到去美元化。

對於歐盟等國來說,如果他們要與伊朗做生意,又不想受到美國的約束,設法避開美元交易,也會成為合理的選擇。