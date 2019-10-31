紐約匯市- Fed三度降息後暗示暫停降息 美元下跌 加拿大央行維持利率 加幣漲0.6%

週三 (30 日) 美元指數持平，在 Fed 降息與發表聲明後下跌 2%，Fed 今年連續第三次降息一碼，基準利率降至 1.5% 至 1.75% 範圍之間，央行並暗示可能暫停降息，先觀察這些寬鬆措施是否足以維持經濟成長。避險日元兌美元持平於 108.88。

美元 15 分線 (圖片: Investing)

Fed 在本次會後聲明的措辭中表示，在完成了年內的第三次降息之後，將需要一定時間觀察降息後對美國經濟之影響為何，因為貨幣政策是需要時間傳遞至實體經濟，而 Fed 顯然願意在今年內維持目前利率水平來作等待，並觀察美國經濟前景之變化。

智利爆發暴力抗議，週三智利總統 Sebastian Pinera 宣布取消主辦本屆的 APEC 領導人高峰會，並宣布該國進入緊急狀態，美元兌智利披索上漲 1.5%，創下 16 年新高。

而美國總統川普 (Donald Trump) 原先預定與中國國家主席習近平，於 11 月在智利召開的 APEC 峰會上舉辦「川習會」，並可望簽署第一階段的貿易協議，但目前智利宣布取消主辦 APEC 峰會之後，白宮尚未宣布下一個「川習會」的可能地點與時間。

英國首相強生 (Boris Johnson) 在 12 月 12 日提前大選計畫，在下議院以壓倒性票數通過後，送交上議院審議，強生押注保守黨通過英國脫歐法案，英鎊持平。英鎊兌美元上漲 0.02 至 1.2904，而歐元 / 美元上漲 0.04% 至 1.1153。

英鎊兌美元 15 分線 (圖片: Investing)

在加拿大央行維持基準利率 1.75% 不變後，加幣兌美元匯率週三暴跌。美元兌加幣上漲 0.6% 至 1.3159。央行認為加拿大經濟良好，通膨也接近目標水平，但央行警告，經濟將受到全球景氣放緩影響。

2019 年加拿大經濟第二季度出乎意料的強勁增長，年增長率達 3.7%，但該行預計，加拿大 2019 年最後兩個季度的年增長率僅為 1.3%，出現放緩趨勢。

截至週三 (30 日) 台灣時間 6:00 價格：

美元指數來到 97.465。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1153 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2905 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6900 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3159 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.86 日圓。



