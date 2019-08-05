俄羅斯去美元化漸收成效 堅持撼動美元霸權地位

美國和俄羅斯的關係惡化，俄羅斯總統普丁致力「去美元化」，成為降低美國對俄羅斯制裁持續威脅的戰略之一，去年俄羅斯央行的美元儲備已快速減半；在俄國對外貿易中，儘管美元的霸權地位一時難以撼動，但歐元占出口的比重已快要和美元相當。

俄羅斯積極「去美元化」，除了在油氣交易中採用歐元取代美元外，並且在外匯儲備中增加黃金儲備，近 10 年來，黃金儲備已從 500 噸增加到 2000 噸，今年 2 月，俄羅斯成為繼美國、德國、義大利、法國之後的第五大黃金儲備國。

據俄羅斯央行數據顯示，以歐元交易占出口的比重連續四季增加，已逼近美元；尤其是和歐盟、中國的貿易中，歐元交易幾乎超過了美元；和印度的貿易中，以盧布交易激增；至於美元，占俄羅斯進口交易的比重則維持在 1/3。

ING 表示，不僅俄羅斯和其貿易夥伴有強烈的「去美元化」的動力，現在歐盟也面臨美國的貿易壓力，迫使其試圖減少對美元的依賴。

由於俄羅斯是西方國家的主要油氣供應國，以歐元來替代美元，採用直接兌換的方式來結算，可以使買賣雙方都減少換匯的損失，在此情形下，歐元已快取代美元，成為俄羅斯和歐盟出口中的首選貨幣，第一季歐元占出口的比重從去年同期的 32%，上升至 42%。

第一季歐元交易占俄羅斯出口比重達 42%，逼近美元交易的比重。(來源：Bloomberg)

據國際貨幣基金組織統計，截至今年第一季底，美元占全球央行外匯儲備比重為 61.82%，距巔峰時期七成以上的高點相去甚遠；而同一時期，歐元占全球央行外匯儲備比重則升高 20.24%。

俄羅斯去年全年貿易額達仍然 6875 億美元，但美元交易比重仍達一半以上；俄羅斯和中國全年貿易額達到 1080 億美元，以歐元交易的比重增加，今年第一季出口結算超過 1/3。