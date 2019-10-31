〈每日外資外匯觀點〉聯準會降息將劃休止符？別想得太樂觀

周三美國聯準會一如預期宣布降息 25 個基點後，美元指數震盪劇烈，先拉後跌，振幅達 0.55%；周四日本央行宣布維持利率不變，但在前瞻指引中暗示為降息鋪路，日圓走高至 108.64；今晚美國眾議院投票確定對川普總統的彈劾調查程序，美國政治面的不確定性，成為市場關注的焦點。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

FOMC 刪除曾為降息做準備的「採取適當行動維持經濟擴張」關鍵措辭，暗示降息周期可能暫告段落，不過，市場分析師解讀，鮑威爾的談話為聯準會預留空間，一旦經濟數據惡化，仍有可能在年底前再度降息，使得美元多頭氣勢大為減弱。

荷蘭國際集團 (ING) 表示，儘管市場預期聯準會年底前將暫停降息，但經濟放緩的跡象卻未停止，周五的非農數據可能顯示經濟形勢仍在惡化，預期通膨同樣疲軟，預期聯準會 12 月將再進行一次「保險式」降息，甚至明年第一季也可能再次降息。

外匯網站 FX Charts 分析師 Jim Langlands 指出，美元指數近期走弱，承受的下跌壓力未能解除，預期在美元的跌勢中，歐元和澳幣將成為主要受惠者。

布朗兄弟哈里曼 (BBH) 外匯策略全球負責人 Win Thin 表示，聯準政策聲明刪除「採取適當行動」的措辭降低了今年再次降息的可能性；華爾街日報分析指出，鮑威爾似乎暗示，在今年第三次降息後，聯準會傾向於暫時維持利率穩定。

Fiera Capital 資產配置經理 Candice Bangsund 指出，聯準會承諾在下一步行動前，將繼續監測後續的經濟數據，在一定程度上緩解了鷹派言論可能為市場帶來的衝擊。

SLC Management 投資策略董事總經理 Dec Mullarkey 表示，聯準會提高了降息的門檻，政策開始傾向鷹派，不過，美國通膨若在明年仍無起色，聯準會仍然有再次降息的壓力。