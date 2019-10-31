市況改善 阿里巴巴計劃購物節後赴港掛牌

全球股市回溫，港股也自低點 25000 點反彈約至 27000 點，此外，香港 IPO 市場近期也有所起色，除百威亞太等新股陸續掛牌下，路透也引述消息指出，阿里巴巴最早將於 11 月赴港二次上市，募資最多達 150 億美元。

消息人士指出，中國最大的電子商務公司阿里巴巴計劃在 11 月 11 日「雙十一」購物節後不久，向港交所尋求上市許可，並可能在 11 月底或 12 月初上市。

此外，阿里巴巴在美國掛牌已久，市場對其業務已熟悉，因此阿里巴巴預估將不舉辦上市前的路演。

阿里巴巴希望透過這次在香港上市募集 100 億至 150 億美元。據了解，阿里巴巴原本準備在今年 8 月下旬於香港掛牌，但由於當時中美之間緊張的關係持續及香港社運等因素，因此延後上市計劃。

2014 年，阿里巴巴在紐約進行全球規模最大的 IPO，募資 250 億美元。而自美國掛牌以來，其股價已上漲一倍多，市值約為 4620 億美元。

資料來源: investing.com, 阿里巴巴股價日線走勢

不過，阿里巴巴最終上市計劃仍取決於市場情況。

阿里巴巴曾在 7 月份舉行的股東會中，表決通過將股票 1 股分割成 8 股，該舉動被市場解讀是為赴香港上市鋪路。

不過，8 月時有報導出，香港社運活動引起全球關注，當時一度癱瘓香港機場兩日，再加上解放軍於邊境集結，阿里巴巴將考慮延後在香港上市的計劃。

(圖片: AFP)

根據 Refinitiv 提供的數據顯示，港交所今年迄今的融資規模落後於紐約證交所和 Nasdaq，截至 10 月中旬港交所 IPO 規模達 185 億美元。而紐約證交所和 Nasdaq 的融資規模分別為 219 億美元及 233 億美元。

但香港近期的 IPO 已經開始增溫，百威英博旗下的百威亞太就是一例，該公司今年在香港的 IPO 募得近 50 億美元資金，創下今年全球第二大 IPO 記錄。

