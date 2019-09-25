阿里巴巴推出首款自主研發NPU-「含光800」

今 (25) 日阿里巴巴「2019 雲棲大會」在杭州開幕。會中阿里巴巴集團首席技術官張建鋒公布阿里巴巴平頭哥全球最高性能 AI 推理晶片「含光 800」，這是平頭哥成立後，發布的首款自主研發晶片。

「含光 800」每秒能處理 500 張圖片，同時在業界標準的 ResNet-50 測試中，「含光 800」推理性能達到 78563 IPS，比目前業界最好的 AI 晶片性能高 4 倍；能效比 500 IPS/W，是第二名的 3.3 倍。而 1 顆「含光 800」的運算力相當於 10 顆 GPU。

資料來源: 百度圖庫

「含光 800」性能的突破得益於軟硬體的結合與創新：硬體層面採用自主研發晶片架構，透過推理加速等技術有效解決晶片性能瓶頸問題；在軟體層面則集結達摩院先進演算法，針對 CNN 及視覺類演算法深度改良計算、記憶體密度等，實現大網路模型在一顆 NPU 上完成運算。

張建鋒表示，阿里巴巴有信心和能力做到傳統硬體公司所能做到的事情。而「玄鐵」及「含光 800」是阿里巴巴在晶片領域的萬里長征第一步。

此外，今年的雲棲大會以開發者為主角，聚焦數位經濟為核心議題，在前緣科技、技術產品等領域將有系列重磅消息發布。

阿里巴巴董事局主席兼 CEO 張勇在演講時表示，面向未來最重要的是兩方面工作是，大數據和運算力。

他表示阿里巴巴的工作，在很多的業務場景中最核心的是，幫助客戶邁向數位化經濟的同時完成全流程的數位化。至於如何處理好大數據？必須有強大的運算力。

他認為，在數位經濟時代，大數據是石油，運算力是引擎。運算力的發展，最終一定是「數」和「質」兩方面的全方位結合。

