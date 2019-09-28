〈限美對陸投資〉阿里巴巴、騰訊、京東股價大跌 140家中國ADR剉著等

由於川普考慮限制對中國投資的報導，阿里巴巴 (BABA-US) 和其他中國企業股票週五大跌。

多家外媒報導週五 (27 日) 引述消息人士報導，川普政府考慮限制美國對中國實體的投資，包括讓中企自美國證券交易所退市、限制美國政府養老基金投資中國，理由是為了保護美國投資者，避免在缺乏監管的環境中承擔過大風險。

在美上市、備受矚目的電子商務巨擘阿里巴巴，其 ADR 應聲重挫 5% 以上，其他中國企業 ADR 如騰訊控股 (TCEHY-US)、百度 (BIDU-US) 跌幅均大於 2%。

阿里巴巴競爭對手京東 (JD-US) 和拼多多 (PDD-US) 均挫逾 5%；星巴克在中國的勁敵、中國新創咖啡品牌瑞幸咖啡咖啡 (LK-US) 崩跌一度多達 7.2%，最終收斂至跌幅 5.7%。

其他規模較小的企業更容易受川普言行波動，因此週五反應更劇烈，例如科技硬體公司 TechFaith 無線通信技術 (CNTFY-US) 下跌 10％。

以阿里巴巴和騰訊主導的 iShares MSCI 中國 ETF (MCHI-US) 週五應聲下挫 2.1%。(阿里巴巴和騰訊在該 ETF 中各自權重占 14%)

這波因川普談話而引發拋售潮大約在 11:35 出現，十分鐘內中企股價便觸及盤中低點，隨後多數慢慢回升，但大多週五仍大幅收跌。

一旦川普政府真的對中國企業限制投資，那麼與主要指數和中國股票掛鉤數十億美元投資就會發生問題，根據 FactSet，目前在紐約證券交易所和納斯達克上市的中國 ADR 超過 140 家。

但消息人士稱，此議題目前尚處於初步階段，沒有任何決定也還沒有時間表。