最快明年Q1 抖音母公司字節跳動將赴港IPO

根據英國《金融時報》引述 2 名消息人士表示，中國影音平台抖音 (TikTok) 母公司字節跳動計劃最快將在明年第一季赴香港 IPO。

不過，《路透社》向字節跳動求證 IPO 消息時，字節跳動並未回應。

字節跳動背後有一群知名大股東撐腰，如阿里巴巴 (BABA-US)、軟銀旗下願景基金，及私募基金 KKR 等。

此外，10 月 28 日，胡潤研究院公布「2019 胡潤 80 後白手起家富豪榜」，36 歲的字節跳動創辦人張一鳴財富成長人民幣 300 億，以人民幣 950 億的身價位居亞軍，不過張一鳴財富年增率高達 46%，為該排行榜中第一。

同時，字節跳動也是所有入選者所創辦的公司中估值排名最高。排名前三的企業為，字節跳動人民幣 5000 億元 (+25%)、滴滴出行人民幣 3600 億元 (+9%) 和拼多多人民幣 2900 億元 (+45%)。

(圖片: AFP) 近年抖音在國際市場迅速竄紅

不過近期抖音試圖深耕美國市場，但也捲進到美中貿易戰漩渦的之中。美國參議院 2 名議員要求美國政府調查抖音是否會造成美國國家安全風險。

這兩名議員表示，中國法律能夠逼使這家企業「支持並配合中共掌控的情報工作。」

抖音對此表示，抖音美國用戶數據全數儲存在美國國內，備援地點則是在新加坡。數據中心完全位於中國以外的地區，因此數據不受到中國法律的約束。

至於在內容審查方面，抖音指出，抖音沒有移除任何與中國相關的敏感內容，也從未被中國政府要求移除任何內容，並強調「如果被要求，抖音也不會那麼做。」