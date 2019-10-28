〈華研展望〉取得我們與惡的距離影視製作公司45%持股 未來綜效可期

華研音樂 (8446-TW) 除歌曲授權外，近年來積極拓展音樂外的影視 IP，今年進一步投資大慕影藝、取得 45% 持股，雙方將展開戲劇音樂合作，而其原創 IP 新作《做工的人》將在明年上半年播出，點擊率已超越《我們與惡的距離》前導預告記錄，未來綜效可期。

華研音樂近來歌曲授權收入比重攀升，獲利穩定增溫，而除歌曲外，華研也成立文創部門，與圖文創作者合作經營圖文授權及跨界合作，近年更尋求影視音策略合作，今年進一步投資大慕影藝、取得 45% 持股，盼雙方在影視音合作的原創 IP，能創造最大商業價值。

華研音樂長期以來與影視製作單位合作愉快，創作許多膾炙人口的影視主題曲，近年也陸續投資電影《我的蛋男情人》、《紅衣小女孩 2》、《人面魚》、《下半場》及戲劇《麻醉風暴 2》、《做工的人》等，其中多項投資均與大慕影藝共同參與，今年更進一步投資大慕影藝 3000 萬元，持股 45%。

大慕影藝孵化作品能力備受肯定，其團隊製作的首部電視劇《我們與惡的距離》不僅創下高收視率，也囊括今年第 54 屆金鐘獎戲劇節目獎等 6 項大獎，並獲釜山國際影展「亞洲內容獎」最佳編劇獎肯定，由華研音樂製作的主題曲與插曲《別讓我走遠》、《路過人間》也在各大音樂串流平台排行榜名列前茅。

大慕影藝最新作品《做工的人》已拍攝完畢，預計明年上半年播出，超前導預告日前已曝光，點擊率超越《與惡》前導預告記錄，顯示觀眾期待度相當高。而大慕除專注電影、電視劇專案開發與投資外，也從事藝人經紀，簽約藝人有唐綺陽、艾莉絲。《做工的人》為其原創 IP，未來華研音樂除投資回報外，也將在戲劇音樂上展開合作，創造綜效。

華研音樂近年探索拓展音樂外的影視 IP，總經理何燕玲表示，未來策略是將歌曲 IP 價值極大化，影視音深度結合是其中一項重要策略，將與戲劇單位各自發揮所長，更能激出燦爛火花，挖掘文創商機。