〈財政部立院備詢〉境外資金匯回規模翻倍成長 財長：申請匯回資金規模約158億元

境外資金匯回專法上路 2 個多月以來，根據財政部賦稅署統計，目前共有 41 案申請匯回、申請金額達 158 億元，金額在半個月內大幅成長 1.4 倍，其中有 33 案已獲核准，核准金額約 80 億元。

立法院財委會今 (28) 日審查「109 年度土地銀行及財政部印刷廠預算」，包括財政部長蘇建榮與土銀皆受邀列席並備詢，立委關切海外資金匯回金額、件數規模最新進度。

蘇建榮答詢時指出，截至 10 月 25 日止，共有 41 案申請匯回，申請匯回資金規模共 158 億元，其中經財政部核准通過金額約 80 億元，已有 13 億元已實際匯回，扣繳稅額約 1.02 億元。

根據財政部統計，截至 10 月 14 日止，海外資金匯回金額約 65 億元，但不到半個月內金額已經突破百億元、約 158 億元，成長幅度約 1.4 倍。

賦稅署官員指出，營利事業與個人申請海外資金匯回，必須在稅捐稽徵機關核准文書發文日起起算一個月內跟指定銀行開立外匯存款專戶，並在 2 個月期限內將獲核准資金匯入專戶，期限屆滿前可申請展延一個月。

根據財政部公布資料，此次海外資金匯回有一案疑因資金被卡在中國，導致企業無法在期限內匯回，申請匯回金額約數千萬元。

官員透露，業者為何無法如期將資金匯回，實際原因還不清楚，但據了解，該名廠商布局以中國為主，推測資金很可能被卡在中國出不來，但廠商也說，未來將重新申請，仍希望透過專法模式匯回資金。

根據賦稅署統計，專法自 8 月 15 日上路後，近 2 個月以來共有 41 案申請匯回，其中企業 26 件、個人 15 件，申請匯回金額約 158 億元、共有 80 億元獲准，實際匯回約 13 億元。