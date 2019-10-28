〈華研展望〉授權比重升獲利穩定增溫 今年起採每半年配息一次

華研音樂 (8446-TW) 近來歌曲授權收入營收比重攀升，帶動獲利增溫並穩定成長，華研音樂規劃今年起採每半年配息一次，期中盈餘將會分派給股東，並按照過去的股利發放政策，配發率達可分配盈餘的 8 成以上，惟確切的股利發放時間，仍待董事會通過後公告。

華研從 2013 年上櫃以來，獲利幾乎逐年成長、創高，去年全年每股純益為 8.86 元，今年上半年營收為 7.1 億元，雖年減 16.9%，但在產品組合優化下，獲利表現增溫，稅後純益達 2.81 億元，反而年增 12.8%，每股純益 5.31 元，也寫下歷年同期新高。公司自結前 9 月稅前盈餘也達 4.92 億元，年增 15%。

由於公司長期以來獲利成長，且具備穩定現金流，華研股東會今年通過修訂公司章程，增加可按季配息股利的規定，而華研目前規劃進行期中盈餘分配，採半年配息一次，從過去配息率來看，均達可分配盈餘的 8 成以上，今年期中盈餘分派案也將與依循公司股利政策進行。

雖然華研近來實體音樂產品銷售減少，但聽音樂的需求轉換為使用付費訂閱音樂串流平台或下載音樂，歌曲授權各數位音樂平台，成為華研音樂收入比重最高的業務。目前營收結構為演藝經紀 36％、授權 63％、實體產品 1％。

華研音樂擅於打造傳唱度高的歌曲，為數眾多的超級 IP 傳唱數十年仍歷久不衰，累積超過 2000 首歌曲 IP，經典歌曲包括瓊瑤電視劇《還珠格格》主題曲之一的《當》、《葉子》、《小幸運》、《別讓我走遠》等，且曾合作的歌手即使合約轉換，由華研製作的歌曲影音版權仍為公司擁有，授權收入隨著曲庫擴大而穩定增加，且因製作費用已於發行時攤提，使歌曲授權的毛利率相對其他業務來得高。

華研近來佈局授權業務效益漸顯，也由於授權業務營收持續增溫，且毛利率表現較佳，加上下半年適逢傳統旺季，受惠產品組合有利，今年獲利可望優於去年，全年有機會賺逾 1 個股本，帶動 EPS 再創新高。