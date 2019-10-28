〈工研院產業研討會〉美中雙方對生醫新興技術啟動攻防戰 台廠三面向因應

美中貿易戰從關稅延伸至科技戰，工研院產科國際所分析師游佩芬今 (28) 日表示，儘管目前對生醫產業無太大影響，但美國開始針對新興技術實施保護措施，中國投資金額開始下滑，預期雙方未來在新興技術會是一大競爭，並針對台廠提出可因應的三大面向。

游佩芬表示，雖然美中貿易戰對醫療影像器材有課徵關稅，但對生技製藥產業影響尚不明顯，不過美國生醫投資市場中，中國占整體 30%，但美國近年開始保護新興技術，包括奈米技術、基因治療、神經科技等，中國從今年起降低投資金額。

游佩芬提出台廠因應措施，從市場面來看，由於台灣醫藥市場較小，建議透過與國際醫藥通路廠商連結補強；產業面部分，加入國際重要生醫產業協會或研發聯盟，藉此提升台灣知名度，並加速台灣生醫產業的升級轉型；技術面則可研擬與美、歐、日長期創新研發合作，如細胞治療、新世代生物製劑產品等。

工研院指出全球藥品市場在需求拉抬穩定下，2019 年全球藥品產值約 1.1 兆美元，年複合成長率 6.5%，隨著新藥、孤兒藥、臨床等技術不斷提升，估 2025 年產值將達 1.8 兆美元。

游佩芬表示，近年全球新藥市場不斷成長，包括新藥機制不斷出現新標的，如腫瘤免疫有新的進長；許多大廠專注在孤兒藥的研發，因臨床上較為集中、收案人數少，加上先進國家在法規上有減稅、補助的措施，前 10 大藥廠已占據 70% 的孤兒藥市場。

直到 2024 年，美國、中國及日本維持全球前 3 大藥品國家，另治療領域方面，癌症蟬連市場多年第 1 位，游佩芬指出，癌症是多數藥廠開發治療的領域，加上精準醫療崛起，2019-2023 年複合成長率約 6-9%，其他依序為糖尿病、呼吸道疾病、自體免疫及抗生素與疫苗。