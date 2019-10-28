永豐台灣加權ETF股利率2.61% 除息前夕擴量 押寶股息、資本利得兩頭賺

美中貿易談判達成初步協議，加上 Fed 重新擴表向市場挹注資金，有利美股多方投資氛圍，帶動國際股市普遍反彈，台股今 (28) 日也持續驚驚漲，其中永豐台灣加權 ETF(006204-TW) 股利率 2.61%，今天除息前擴量小漲，投資人押寶股息、資本利得兩頭賺。

永豐台灣加權 ETF 明天除息，每受益權單位將發放 1.52 元配息，收益分配基準日為 11/4，收益分配發放日為 11/27，若以今日平盤價 58.15 元計算，股利率 2.61%。

永豐投信表示，美中貿易談判達成初步協議，加上 Fed 重新擴表向市場挹注資金，有利美股多方投資氛圍，帶動國際股市普遍反彈，外資偏愛台股，同步加碼挹注台股。觀察台股動向，台股本波漲幅貢獻主要來自重量級權值股及晶圓代工上下游相關產業，顯示外資短期買盤主要為推升大盤指數，不但可望挹注月中台指期結算外，此策略亦可能延續至 10 月 30 日摩台指結算。

永豐台灣加權 ETF 股利率仍優於定存，加上台股多頭格局未變，吸引押寶除息行情買盤進場，今日午盤之前，成交量已微幅擴增，超越前一交易日單日總量。永豐投信表示，永豐台灣加權 ETF 是追蹤大盤表現的指數型投資標的，更貼近市場表現與投資行情，加上比起大盤殖利率更具吸引力， 因此吸引投資人押寶除息行情，力拚股息、資本利得兩頭賺。