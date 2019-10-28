盤前財經大事搶先讀2019年10月28日

今日操盤前瞻

法說會：訊連、盛群、中信金

除權息：英利 - KY、益得

〈台股風向球〉月底技術回檔壓力增 蘋果展望將決定新一波行情強弱

台股指數上周延續前一周大漲 290 點的熱度，周漲 115 點，衝上 29 年半來新高，進入 10 月最後一周，除摩台指將結算，蘋果財報公布是市場關注大事，台股交易員指出，市場普遍期待蘋果繳出好成績，但展望能否優於預期，決定電子股的續航力，並留意月底獲利了結賣壓，預期指數回檔可能性高。閱讀全文...

〈觀察〉被動元件廠改變思維 三因素擺脫 10 年循環魔咒

被動元件業者近年改變思維，調整擴產步調、區隔應用市場，不再快速擴張規模，加上 5G、AI、車用電子等應用，推升量跟質成長，業界人士認為，後續被動元件產業要出現像過去缺貨漲價後，就要整理 10 年的大循環機率將逐漸降低。閱讀全文...

電信三雄法說本周中華電打頭陣 聚焦 5G 等三大議題

電信三雄法說會將於本周開跑，中華電 (2412-TW) 於 10 月 30 日打頭陣，遠傳 (4904-TW) 則在 11 月 6 日接力舉行，台灣大 (3045-TW) 則於 11 月 8 日壓軸登場，外界預期，由於年底競標 5G 頻譜，市場將高度聚焦明年資本支出、獲利與 5G 資費等議題。閱讀全文...

〈觀察〉電商業雙 11 大檔龍爭虎鬥 二大關鍵將決定誰能勝出

9 月以來進入年度消費旺季，先由百貨周年慶領頭，接著電商業者推出一波又一波大檔期，有電商業者甚至設下「倍增」目標，不過，今年可看到雙 11 戰線拉長，且有多個國外新業者加入，顯然競爭一年比一年激烈，其中關鍵決勝點將是如何導入新科技，及更積極的跨平台結盟展現商品優勢，當然，物流速度、商品價格和後台服務等，仍是勝出的必要條件。閱讀全文...

〈保單健檢秘笈公開〉儲蓄險明年將掀搶買潮 投保前先搞懂七大重點

金管會擬調降保單責任準備金、還將拉高死亡給付對保單帳戶價值比重，盯上的就是熱賣的高儲蓄險保單，高儲蓄險明年保費恐怕飆漲 10-30%，預期漲價前將掀起一波投保熱潮，但是保險專家提醒，要投保儲蓄險之前，要先搞清楚 7 大重點。閱讀全文...



