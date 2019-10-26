IEA：離岸風力發電可完全滿足全球電力需求

據週五 (25 日) 國際能源總署 (International Energy Agency) 發布《2019 離岸風電展望報告》指出，海上風力發電可以產生足夠的電力，供應地球上每個家庭和企業，IEA 形容這份報告是歷來對海上風電「最全面的全球研究」結果，該研究針對數十萬英里的海岸線進行分析研究。

IEA 指出，雖然離岸風電在 2010 年至 2018 年高速發展，但是當今的海上風電市場甚至還沒有充分挖掘出全部潛力。

該報告指出，僅開發近岸的主要風力電場所能提供的電力就已超過當今全球消耗的電力總量。但是，海上風電所能生產的最大潛力超過 12 萬百萬瓩，是 2040 年預計全球電力需求的 11 倍，不過這個估算並未將傳輸和儲存電力的困難納入考慮範圍。

圖片：IEA

IEA 預估，到 2040 年，由於成本降低和政府的支持鼓勵安裝更大的風力發電機和浮動地基以在深水區作業，該產業的投資額可能會達到 1 兆美元。

IEA 執行董事 Fatih Birol 在聲明中表示，海上風能有可能成為與頁岩油氣、太陽能一樣的能源，隨著成本急劇下降而享受大量的產出。

Fatih Birol 說道：「目前海上風能僅佔全球發電量的 0.3%，但潛力巨大。」「越來越多的這種潛力可以實現，但要使其成為主流，政府和工業界還有很多工作要做。」

政府新增的支持和新的投資將有助於開發新技術，包括浮動平台，這種浮動平台可使渦輪機置於更遠的海上。

IEA 表示，隨著全球努力減少碳排放，風能將能夠滿足對潔淨能源日益增加的需求。

例如，在歐盟，到 2030 年海上風電裝機容量將增加 4 倍，並成為 2040 年代當地最大的電力來源。預計其成長將遠遠超過電力需求的增加，從而可以將多餘的風能用於生產氫氣，這反過來又可以減少運輸和建築中的碳使用量。

圖片：IEA

接近 IEA 預測規模的任何地區的海上風電生產，都將無需從包括煤炭在內的骯髒燃料中獲取電力，同時減少二氧化碳排放量，並幫助各國政府實現 2015 年《巴黎氣候協定》規定的目標。

鼓勵發展風力電場的國家也將從中受益。

根據 IEA 資料，到 2025 年，中國政府訂定的實現永續能源目標政策將幫助該國超過英國，成為擁有最大海上風電裝機容量的國家。此舉將使中國的海上風電裝機容量從 2019 年的 4 百萬瓩增加到 2040 年的 110 百萬瓩。

IEA 表示，其他擁有大量沿海城市中心的國家也將受益。美國在東北沿海的大城市附近具有良好的海上風電場潛力，浮動的地基將為加州、俄勒岡州和華盛頓州沿海的風電場開闢新的地點選擇。