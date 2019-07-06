〈分析〉順風再起？中國風電市場成長就看這三大動力

鉅亨網編輯江泰傑 2019年7月6號14點30分

離岸風電在台灣掀起一陣熱議，而中國在風電發展則是在國家政策支持下曾經一度蓬勃發展。但隨著產業競爭加劇，加上中國西部地區經濟不斷衰退之下，風電發展在 2016 年、2017 年出現兩年低潮期，直到去年才又重回復甦。

根據中國能源局數據顯示，今年第一季風電新增供電 4.78GW，年增 21%，風電已連續 5 個季度出現成長。

而在未來短、中期內，三大動能可望維持中國風電市場持續反彈：

一、「棄風」現況改善

中國大部份的風力發電裝設在幅員遼闊、氣候晴朗的中國西北與西南地區，包括新疆、甘肅、寧夏、青海。從 2015 年年中開始，受到這些地區經濟情況變差的影響，許多新設的風力發電設備都處在停滯狀態，生產的電送不出去，只能停工，形同把電丟棄，被稱為「棄風」。

不過在「十三五」計劃推動之下，2018 年「棄風」現象出現改善，甘肅、黑龍江、吉林、內蒙古、寧夏和新疆「棄風率」均降至 20% 以下。目前中國僅剩新疆和甘肅還屬於紅色預警區域，預估 2020 年可望解除。

從 2018 年裝機數據來看，甘肅、新疆、吉林、內蒙古、黑龍江和寧夏六省合計裝機 4.2GW，年增 168%，其中，2018 年解除預警的內蒙古、黑龍江和寧夏合計裝機 2.96GW，年增 143%。

二、風電開發商資產負債比率降低

風電廠在經歷 2018 年的去槓桿政策，如龍源電力、華能新能源等，電力集團高負債問題可望紓緩，因此帶動風電資本支出大幅提升。

各大風電運營商 2019 年的風電發展規劃與 2018 年相比均有顯著提升。

(圖: 安信證券)

三、沿海風電潛力大

與陸地風電相比，海上風電具有資源豐富、發電利用小時數較高、不佔土地資源、靠近用電核心等特點，是中國新能源發展大力推展的方向。

中國海上風電連續六年成長。2018 年，中國海上風電新增裝機容量達到 165.5 萬千瓦，年增 42.7%，連續六年保持成長，累計裝機達 444.25 萬千瓦。

(資料來源: CWEA)

此外，過去 6 年，海上大型風力發電機每一度電的成本下降了一半。同時，風機功率提升、葉片直徑擴大後，年發電量也隨之增加。目前海上風力發電主流需求機型約在 5.5 兆瓦～7 兆瓦間，特殊地點如福建沿岸可興建 10 兆瓦級別的大容量機組。

從短中期來看，這三大驅動力將推動風電加速復甦。從長期來看，目前風電只占中國發電總量的 5.2%，風電技術持續改進，風電發電成本下滑，配合新能源政策的支持，風電發展仍有一定的成長空間。