能源盤後—中美第一階段接近敲定 支撐原油 WTI本週樂漲5%以上

週五 (25 日) 交易，原油期貨收高，WTI 原油價格本週收漲 5% 以上，係因中美貿易協議傳出正面進展消息，舒緩市場對經濟成長、能源需求均放緩的擔憂。

美國貿易代表辦公室表示，中美兩國已經接近敲定第一階段協議中的一部分。此消息提振風險資產價格，包括石油和美國基準股指。

12 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 43 美分或 0.8%，收每桶 56.66 美元，為最前月契約自 9 月 24 日以來最高收盤價，本週收升 5.2%。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 35 美分或 0.6%，收每桶 62.02 美元，為最前月契約自 9 月 26 日以來最高收盤價，本週收升 4.4%。

ING 商品策略主管 Warren Patterson 表示，本週油價的主要推升力量來自 EIA 公布美國原油和石油產品庫存的意外下降。

Schneider Electric 高階大宗商品分析師 Robbie Fraser 表示，美國原油和石油合併盤旋在淨出口領域，出口量已是每週庫存變動的重要因素。

「即使如此，今年潛在需求疲弱仍是一種阻力形式，已經顯示近年來需求成長明顯下降，原油市場持續高度仰賴來自主要新興市場的需求，意味對中國和印度有著高曝險，而印度經濟放緩，中國則易受現行貿易戰發展而有負面衝擊。」

與此同時，Patterson 指出，本週稍早北海生產出現中斷，也助長了原油交易基調。根據新聞，本週稍早北海石油平台的工人因應結構檢查而先行撤離。

油田服務公司 Baker Hughes 週五公布，美國本週活躍的鑽井平台數量減少 17 個至 696 個。前兩週均為數量上升。

OPEC 與其俄羅斯等盟國是否願意擴大減產，或者在明年 4 月減產協議到期後繼續維持，也引起市場廣泛猜測。

RBC 資本市場全球商品策略主管 Helima Croft 表示，雖然俄羅斯官方均表態不願意，但這種沉默幾乎是「OPEC 會議前的通行儀式。」她指出，俄國總統普丁近日造訪沙國和 UAE，催生了許多有利的新交易，應可有效補償減產的損失。雖然沙國揚言重點放在要求所有成員遵守減產協議，但我們認為，考量需求狀況越來越令人擔憂，且國內財政需求，所以非常有可能擴大減產。」

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