〈理財〉Q4股債資產60/40配置 中信銀看好三大族群

金融市場上半年股債雙漲，雖然現在美中貿易戰暫時休，但是全球貿易政策不確定性仍多，第四局的投資布局操作難度增高，中國信託商業銀行建議，現階段景氣由內需支撐，股債資產 60／40 配置，看好東南亞概念股、公用事業、地產股等三大族群。

中信銀行表示，今年以來貿易風險逐漸影響實質經濟，全球貿易量雖無明顯下降，但中國供應鏈外移情況明顯，整體製造業部門的景氣仍受到衝擊，主要國家製造業採購經理人指數多下滑至 50 的景氣榮枯線之下；不過消費端表現頗為強勁，美國、歐洲等成熟國家的勞動市場表現強勁，是支撐消費的重要理由。中信銀行認為，強勁的終端需求將有效消化庫存，最新庫存數據已看到成效，研判製造業活動於 2020 年第一季將有所回溫。

中信銀行表示，現階段景氣由內需支撐，預期年底前製造業數據落底，因貨幣政策延長景氣週期，預期 2020 年第一季景氣逐步回溫，企業獲利將隨之改善。第四季國際政經情勢不確定雖稍有干擾，風險性資產或因此出現修正，但也將減低評價面過高帶來的疑慮。

中信銀行表示，在基本面無虞環境下，建議股債資產 60／40 配置，並針對資產強弱進行差異化調控，暫時避開受美中貿易戰直接衝擊的標的，預期美、日、韓企業獲利有強勁成長，東南亞亦可望受惠於轉單效應；而在全球低利環境，具有利率優勢的商品將成為市場資金追逐的標的，公用事業和地產等兼具高息優勢和防禦型色彩的產業預期有不錯表現。

債券選擇上，成熟債建議以短天期且信評落在 BBB 至 BB 級企業債降低利率風險，並取得穩定孳息報酬；新興主要貨幣主權債仍有利率吸引力，且預期違約風險不高，也是可以配置的選擇，惟須留意美元強勢格局尚未改變，建議避開新興市場當地貨幣債。