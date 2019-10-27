〈保單健檢秘笈公開〉保費明年漲定了 兩張保單只要花小錢就可買足保障

金管會主委顧立雄日前預告，明年保單責任準備金利率即將調降，部分保單保費恐將調漲，面對保費即將調漲，保障還是不能馬虎，公勝財顧財務顧問林盈君建議，包括定期壽險、小額終老保單都是可用便宜保費獲得保障的基本款保單，行有餘力也可考慮投資型保單。

林盈君表示，對於預算有限但又要享有基本保障的民眾而言，定期壽險會是相對理想的選擇，原因是定期壽險保費比壽險便宜許多，被保險人只要在保單約定年限內身故，保險公司將依據契約條件給付保險金。

但要注意的是，定期險有年期限制，被保險人就無法享有身故或全殘的保障；而假設保戶在 20 歲時投保 20 年期定期壽險，40 歲期滿時想要投保終身壽險，保費就會因投保年齡、當時體況而變貴。

其次是小額終老保險，林盈君表示，小額終老保費則是較終身壽險便宜三成，且是政策性保單，同樣是可以用便宜保費買到基本保障的保單，對於小資族來說相對實惠，也可補足壽險不足的缺口。

另外，如果預算充足，投資型保單也是可以考慮的選項，林盈君說明，投資型保單的壽險保障是以定期壽險的計價方式收取危險保費，做為維持壽險保障的成本，保費也較終身壽險便宜。

此外，投資型保單具備繳費彈性的好處，更能依照客戶的風險責任多寡來靈活調整保障額度，舉例來說，當被保險人的子女長大經濟獨立後，因家庭責任變低，就可以降低保額，將多一點的預算用來投資累積長期複利效果。

公勝保經戰略長李正偉強調，保單責任準備金利率調降，不代表保費一定會變貴，原因在於責任準備金利率是保險公司針對未來保單的償付能力做的提存，而提存是保險公司的事，要不要反映到保費上，由各家保險公司自己決定。

李正偉指出，保費是否變貴也與商品設計有關，換言之，並非調降責任準備利率，就意味每張保單都會調漲保費，調降責任準備利率確實會讓部分保單保費調漲，但明年仍有部分商品保費不會有太大的變動，保戶投保前還是要停看聽，以補齊保障為優先。