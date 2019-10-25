30年前日本走過的路 S&P500如今是否可能重蹈？

廣受歡迎的《Felder Report》 網站主持人、前對沖基金經理人 Jesse Felder 說，美股可能正面臨日本式的放緩。

在其網站最近的一篇文章中，Felder 描繪了「後 1990 年的日經指數景象」，也就是在日經指數交易的個股中，超過三分之一未達當時指數創下的高點：

宏觀經濟學家經常將日本在 1990 年代初期開始的長期低成長以及低通膨時期，通稱為「日本化」，作為對其他國家的警示性案例。

而日本目前正接近名目經濟成長率、通膨率和利率持續低迷的連續第四個 10 年。

Jesse Felder 寫道：「很難相信美股市值在今年達到 GDP 的 140%、就像日本在 1990 年代初的那樣之後，標普 500 也可能遭受類似的命運？」「當然沒錯，我們可能正處於另一場泡沫當中。」

但 Jesse Felder 認為，嚴重的是，市場上瘋狂的熱烈情緒，看起來很容易令人相信現在的美股價格仍屬合理，而目前的這番景象，實在很像 2000 年當年。

Jesse Felder 寫道，20 年前，人們普遍認為股價會達到泡沫水準是一件很難說服人的事，人們認為，為快速成長的網路股支付多少的本益比並不重要，重要的是要「趁早買進」。

Jesse Felder 警示，如今的美股大漲部分也是由這種信念驅動的，一般散戶投資人認為透過被動型基金買進股票就好，似乎無論花多少錢都不重要，但若是股市出現了一波較長修正、散戶投資人開始贖回現金，那麼在此多殺多的情況之下，即有可能加深股市跌勢與跌幅。