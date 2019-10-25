〈財報〉一日運送太傷本？亞馬遜Q4財測慘 盤後重挫近7%

亞馬遜 (AMZN-US) 於週四 (24 日) 美股盤後公布第三季財報，營收、獲利皆不如市場預期，其中第三季淨利年增率大減 26%，創下 2017 年來首次淨利年增率出現下滑。
另外，亞馬遜對於 Q4 購物旺季之財測，更是令人沮喪的低於市場預期，嚇壞了原本寄望「一日運送」策略能獲得巨大回報的華爾街投資人。
週四 (24 日) 亞馬遜盤後股價一度重挫 9%，隨後跌幅收斂至 6.6% 報每股 1663.28 美元。
財報關鍵數據
- EPS： 4.23 美元 vs. 4.62 美元 (Refinitiv 調查的共識預期)
- 營收：年增 24% 至 700 億美元 vs. 688 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)
- 營業利益：年減 14% 至 32 億美元。
- 淨利：年減 26% 至 21.3 億美元。
- AWS 營收：年增 35% 至 90 億美元 vs. 91 億美元 (FactSet 調查的共識預期)
- AWS 營業利益：年增 9% 至 22.6 億美元 vs. 25.5 億美元 (FactSet 調查的共識預期)
亞馬遜財務長 Brian Olsavsky 法說會上指出，「現在顧客購買的頻率越來越高，且購買的產品也越來越多。」
亞馬遜 Q3 營收成長達 24%，顯見重金投資的一日運送策略激起消費者更多的採購，而過去 2 季，亞馬遜每季花費超過 8 億美元，以擴大免費的一日運送計畫應用產品範圍和地區，亞馬遜預期第四季為該運送計畫再花費 15 億美元，以擴大其倉庫覆蓋範圍和產品選擇。
亞馬遜也指出，雲端業務的支出增加，可望提振廣告銷售力量。
然而，亞馬遜返回投資週期，正挫傷其獲利能力，第三季營業利潤自去年同期的 37 億美元下降了 14%，第四季的財測預估值也遠不如華爾街預期。
過去的四年，AWS 占了亞馬遜大部分的營業利潤，因此成長放慢的話可能拖累未來財報表現，AWS 的營收僅較去年同期成長 35%，是亞馬遜 2015 年開始公布 AWS 該數據以來，最慢的成長速度。
第四季財測
亞馬遜執行長貝佐斯 (Jeff Bezos) 強調，免費的 Prime 一日運送服務可以提高顧客滿意度，「這是一筆巨大的投資，對顧客來說也是正確的長期方向。」
亞馬遜今年迄今股價上漲 18%，略低於同期漲幅 20% 的 S&P500 表現。
第三季的業績包含會員日 (Prime Day) 的銷售結果，先前亞馬遜稱今年 Prime Day 銷售量超越了黑色星期五和網路星期一合併消費金額，短短 48 個小時內就銷售出 1.75 億樣產品以上。