〈財報〉一日運送太傷本？亞馬遜Q4財測慘 盤後重挫近7%

亞馬遜 (AMZN-US) 於週四 (24 日) 美股盤後公布第三季財報，營收、獲利皆不如市場預期，其中第三季淨利年增率大減 26%，創下 2017 年來首次淨利年增率出現下滑。

另外，亞馬遜對於 Q4 購物旺季之財測，更是令人沮喪的低於市場預期，嚇壞了原本寄望「一日運送」策略能獲得巨大回報的華爾街投資人。

週四 (24 日) 亞馬遜盤後股價一度重挫 9%，隨後跌幅收斂至 6.6% 報每股 1663.28 美元。

財報關鍵數據

EPS： 4.23 美元 vs. 4.62 美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

營收：年增 24% 至 700 億美元 vs. 688 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

營業利益：年減 14% 至 32 億美元。

淨利：年減 26% 至 21.3 億美元。

AWS 營收：年增 35% 至 90 億美元 vs. 91 億美元 (FactSet 調查的共識預期)

AWS 營業利益：年增 9% 至 22.6 億美元 vs. 25.5 億美元 (FactSet 調查的共識預期)

亞馬遜財務長 Brian Olsavsky 法說會上指出，「現在顧客購買的頻率越來越高，且購買的產品也越來越多。」

亞馬遜 Q3 營收成長達 24%，顯見重金投資的一日運送策略激起消費者更多的採購，而過去 2 季，亞馬遜每季花費超過 8 億美元，以擴大免費的一日運送計畫應用產品範圍和地區，亞馬遜預期第四季為該運送計畫再花費 15 億美元，以擴大其倉庫覆蓋範圍和產品選擇。

亞馬遜也指出，雲端業務的支出增加，可望提振廣告銷售力量。

然而，亞馬遜返回投資週期，正挫傷其獲利能力，第三季營業利潤自去年同期的 37 億美元下降了 14%，第四季的財測預估值也遠不如華爾街預期。

過去的四年，AWS 占了亞馬遜大部分的營業利潤，因此成長放慢的話可能拖累未來財報表現，AWS 的營收僅較去年同期成長 35%，是亞馬遜 2015 年開始公布 AWS 該數據以來，最慢的成長速度。

AWS 營收成長

第四季財測

營業利益：介於 12 億美元至 29 億美元 vs. 42 億美元 (FactSet 估計)

營收：800 億美元至 865 億美元 vs. 874 億美元 (FactSet 估計)

亞馬遜執行長貝佐斯 (Jeff Bezos) 強調，免費的 Prime 一日運送服務可以提高顧客滿意度，「這是一筆巨大的投資，對顧客來說也是正確的長期方向。」

亞馬遜今年迄今股價上漲 18%，略低於同期漲幅 20% 的 S&P500 表現。

第三季的業績包含會員日 (Prime Day) 的銷售結果，先前亞馬遜稱今年 Prime Day 銷售量超越了黑色星期五和網路星期一合併消費金額，短短 48 個小時內就銷售出 1.75 億樣產品以上。