〈財報〉Visa獲利超乎市場預期 盤後股價上揚逾1%

金融支付服務巨頭 Visa(V-US) 週四 (24 日) 美股盤後公布 Q4 財報，獲利超乎華爾街預期，本季度總支付額年增 9%，跨境交易量年增 7%，整體轉帳支付量年增 11%，推高 Visa 週四股價。

週四 (24 日) Visa 上漲 2.83% 以每股 176.16 美元作收，而在盤後財報公布後，英特爾股價一度漲了 1.3%，至每股 176.8 美元。

Visa 股價 (圖片: investing)

基於 non GAAP 財報關鍵數據：

淨營收報 61.1 億美元，年增 13%，高於市場預期的 60.8 億美元

淨利報 33 億美元，年增 18%，高於市場預期的 180 億美元。

EPS 報每股 1.47 美元，年增 21%，高於市場預期 1.43 美元。

V + 電子支付收入報 61 億美元，年增 2.83%，優於去年同期的 54 億美元，符合市場預期

以固定匯率計算，全年和本季轉帳交易額雙雙上升 9%，跨境處理交易額升 7%。總體而言，本財年和第四季度的 Visa 總體交易處理量年增率上漲 11%。

Visa 董事長兼首席執行長 Alfred Kelly 在一份新聞稿中表示：「第四季度以強勁的淨收入結束了強勁的 2019 財年，調整後的淨收入和每股盈餘年增率分別為 13% 和 21%。」

公司 2020 財測展望：

Visa 預期，2020 年雙位數收入增幅較低，外匯負面效應為 1% 至 1.5%，預計收購將帶來 0.5% 的正面效應，每股盈餘雙位數增幅估計落在中位，外匯負面效應為 1% 至 1.5%，預計收購產生的負面效應為 1%。

電子支付推動了 Visa 業務，儘管面臨消費者週期性支出意願下降，市場認為 Visa 仍可持續創造收入。

鑑於 Visa 和萬事達卡 (MA-US) 將繼續領導全球金融支付系統的主導地位，華爾街對於兩家公司持續獲利的能力充滿信心，投資者密切關注交易增長的任何波動。