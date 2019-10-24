〈富達投資論壇〉中國經濟放緩 AI、自動化設備族群躍陸股潛力股

中國經濟成長動能放緩，第 3 季 GDP 降至 6%，創下 27 年來新低，富達國際經理人馬磊表示，美中貿易戰讓全球股市陷入動盪，但仍看好部分中國類股表現，點名看好自動化、AI 相關類股，主因是這類股票受短線利空較有抵抗力。

富達投信年度投資年會今 (24) 日在新加坡登場，馬磊就美中貿易戰對陸股影響做上述表現。

馬磊指出，貿易戰導致全球股市動盪，陸股也無法倖免於難，但目前中國正邁向第四次工業革命，其特色主要結合人工智慧技術發展自動化機械，正好可填補中國薪資上漲與勞動力短缺的結構性問題。

統計資料顯示，中國在現階段的自動化準備指數在全球 25 個國家中排名第 12 位，較於排名第一的韓國；排名第九的美國，中國自動化市場仍有成長空間。

馬磊指出，中國推動自動化的兩大利基點包括：平均薪資漲幅漸增，且勞動人口也逐年減少；以平均工資來說，2016 年中國平均薪資還低於人民幣 8 萬元，2018 年已經站上人民幣 8 萬元，將使企業人事成本跟著增加，2017 年勞動人口還有 8 億人，預估到了 2025 年勞動人口將跌破 7.2 億人。

另外，中國大學畢業生對於工廠工作興趣缺缺，比起工廠上班，靈活度高的快遞配送員工作對年輕人更有吸引力。

馬磊表示，製造商透過購買機器人除可填補人力短缺，政府的政策補貼與租稅優惠也有助於企業減輕經營成本，包括半導體、顯示器與新能源汽車等產業都是政策優惠的受惠者。

富達國際基金經理 Efstathopoulos 則點名看好中國公債，認為中國公債可在經濟活動放緩時提供防禦，還能受惠於境外需求增加，發揮防禦功能；而中國高收益債券也能抵禦貿易戰影響，建議投資可鎖定能持續性配息、具強勁資產負債表的亞股，有機會在低利環境、波動性風險較高的週期中提供較佳的防禦功能。