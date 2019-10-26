〈ETF大講堂〉5G+AI推進半導體業成長！這4檔半導體ETF市場熱議

半導體是電子設備中不可或缺的元件，對於科技的進步也至關重要。受惠未來 5G、AI、物聯網等趨勢，半導體產業預期也將持續快速成長。有數據指出，全球半導體市場預期將從 2019 年的 5,770 億美元，成長至 2024 年的 8,315 億美元。報導認為，目前有四檔針對美股的半導體 ETF 值得投資者考慮。

iShares 費城交易所半導體 ETF(SOXX-US) 曾被 FactSet 評為市場領域的最佳選擇，資產規模近 18 億美元，是第二大競爭對手 SPDR S&P 半導體指數基金 (XSD-US) 規模的五倍多。XSD 的資產規模為 3.364 億美元。SOXX 也是該類別中最古老的基金，成立於 2001 年。

不過，XSD 較為便宜，費用率為 0.35%，也是同類別 ETF 中成本最低的基金，而 SOXX 的費用率則是 0.46%。Invesco Dynamic 半導體 ETF(PSI-US) 的資產為 1.78 億美元，費用率為 0.58%。而相較之下規模最小的基金則是 First Trust 納斯達克半導體 ETF(FTXL-US)，資產為 3090 萬美元，費用率較高，為 0.60%。

四檔 ETF 比較 (圖片：ETF.com)

這四檔 ETF 在很多方面都非常相似，其中共有 11 個相同持股，大約都佔這幾檔 ETF 持股的三分之一。儘管如此，在權重方法上仍然存在很大差異。

在 SOXX 的 32 項持股中，以修正後的市值加權。XSD 的 36 支持股則是根據市值來選擇，並且權重均等。而 PSI 的 31 支持股則採用多因素定量方法來選擇和加權。 FTXL 則是根據流動性來選擇，並根據價值、波動性和成長因素來進行加權。

Nvidia 是 SOXX 的最大持股，權重為 8.42%，英特爾和德州儀器則位居第二和第三，分別為 8.21% 和 8.09%。其他三檔基金也都有這些持股，但權重相差很大。例如，FTXL 對 Nvidia 僅有 1.67% 的權重，而 XSD 對英特爾則有 3.18% 的權重。

對於半導體投資者來說，如果有特別關注的美股，那麼持股選擇和權重方法就顯得非常重要。

四檔 ETF 相同持股 (圖片: ETF.com)

從業績表現上來看，在截至 10 月 4 日的三年、五年和十年中，SOXX 在這四檔基金中表現最佳。不過從不同時間段來看，每檔基金的回報有所不同。年初至今，XSD 的表現最佳，回報率為 37.43%，其次是 SOXX，回報率為 35.37%。 FTXL 則為 33.83%，而 PSI 明顯落後，回報率為 30%。

此外， XSD 也是一年中表現最好的，回報率有 17.96%，而 SOXX 和 PSI 分別成長了 14.53% 和 8.96%。有趣的是，XSD 也是今年迄今資金流入最多的，獲得了 3.84 億美元，而 PSI 則虧損了近 2500 萬美元。 SOXX 的資金流入則略高於 2600 萬美元。

業績表現 (圖片: ETF.com)

在流動性方面，SOXX 佔據主導地位，平均每日美元交易量超過 1.1 億美元。與此形成鮮明對比的是，FTXL 的日均美元交易量為 371,000 美元。XSD 的交易量接近 1100 萬美元，PSI 交易量則接近 200 萬美元。

總體而言，SOXX 可說是一個不錯的選擇。該檔 ETF 擁有最佳的交易流動性，最大的資產管理規模以及 FactSet 分析師團隊的認可。XSD 則是擁有超過 3 億美元的資產規模，也是費用率最低的。同時也有大量的交易流動。就規模和交易量而言，PSI 也是不錯的選擇，但近期表現不佳，PSI 顯然在 2019 年迄今不受投資者歡迎。但是，有潛力可以長期發展。而 FTXL 的資產規模最小，流動性也小，費用率昂貴的。