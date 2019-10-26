〈ETF大講堂〉5G+AI推進半導體業成長！這4檔半導體ETF市場熱議

半導體是電子設備中不可或缺的元件，對於科技的進步也至關重要。受惠未來 5G、AI、物聯網等趨勢，半導體產業預期也將持續快速成長。有數據指出，全球半導體市場預期將從 2019 年的 5,770 億美元，成長至 2024 年的 8,315 億美元。報導認為，目前有四檔針對美股的半導體 ETF 值得投資者考慮。
iShares 費城交易所半導體 ETF(SOXX-US) 曾被 FactSet 評為市場領域的最佳選擇，資產規模近 18 億美元，是第二大競爭對手 SPDR S&P 半導體指數基金 (XSD-US) 規模的五倍多。XSD 的資產規模為 3.364 億美元。SOXX 也是該類別中最古老的基金，成立於 2001 年。
不過，XSD 較為便宜，費用率為 0.35%，也是同類別 ETF 中成本最低的基金，而 SOXX 的費用率則是 0.46%。Invesco Dynamic 半導體 ETF(PSI-US) 的資產為 1.78 億美元，費用率為 0.58%。而相較之下規模最小的基金則是 First Trust 納斯達克半導體 ETF(FTXL-US)，資產為 3090 萬美元，費用率較高，為 0.60%。
這四檔 ETF 在很多方面都非常相似，其中共有 11 個相同持股，大約都佔這幾檔 ETF 持股的三分之一。儘管如此，在權重方法上仍然存在很大差異。
在 SOXX 的 32 項持股中，以修正後的市值加權。XSD 的 36 支持股則是根據市值來選擇，並且權重均等。而 PSI 的 31 支持股則採用多因素定量方法來選擇和加權。 FTXL 則是根據流動性來選擇，並根據價值、波動性和成長因素來進行加權。
Nvidia 是 SOXX 的最大持股，權重為 8.42%，英特爾和德州儀器則位居第二和第三，分別為 8.21% 和 8.09%。其他三檔基金也都有這些持股，但權重相差很大。例如，FTXL 對 Nvidia 僅有 1.67% 的權重，而 XSD 對英特爾則有 3.18% 的權重。
對於半導體投資者來說，如果有特別關注的美股，那麼持股選擇和權重方法就顯得非常重要。
從業績表現上來看，在截至 10 月 4 日的三年、五年和十年中，SOXX 在這四檔基金中表現最佳。不過從不同時間段來看，每檔基金的回報有所不同。年初至今，XSD 的表現最佳，回報率為 37.43%，其次是 SOXX，回報率為 35.37%。 FTXL 則為 33.83%，而 PSI 明顯落後，回報率為 30%。
此外， XSD 也是一年中表現最好的，回報率有 17.96%，而 SOXX 和 PSI 分別成長了 14.53% 和 8.96%。有趣的是，XSD 也是今年迄今資金流入最多的，獲得了 3.84 億美元，而 PSI 則虧損了近 2500 萬美元。 SOXX 的資金流入則略高於 2600 萬美元。
在流動性方面，SOXX 佔據主導地位，平均每日美元交易量超過 1.1 億美元。與此形成鮮明對比的是，FTXL 的日均美元交易量為 371,000 美元。XSD 的交易量接近 1100 萬美元，PSI 交易量則接近 200 萬美元。
總體而言，SOXX 可說是一個不錯的選擇。該檔 ETF 擁有最佳的交易流動性，最大的資產管理規模以及 FactSet 分析師團隊的認可。XSD 則是擁有超過 3 億美元的資產規模，也是費用率最低的。同時也有大量的交易流動。就規模和交易量而言，PSI 也是不錯的選擇，但近期表現不佳，PSI 顯然在 2019 年迄今不受投資者歡迎。但是，有潛力可以長期發展。而 FTXL 的資產規模最小，流動性也小，費用率昂貴的。