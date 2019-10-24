日本電產：EV用動力馬達需求暢旺、將強化生產能力

日本電產 (6594-JP) 的永守重信會長，在週四 (24 日) 的財報說明會上表示，電動車 (EV) 用動力馬達的訂單，預估在 2023 年度前，數量將來到 455 萬台。另外在今年 7 月起的三個月時間內，訂單也增加了 5 倍之多。在以往的中國客戶之外，訂單也逐漸廣及歐洲的汽車製造商與汽車零件製造商。該公司將強化生產能力，把目標設定在年產 1200 萬台。

(圖片：Investing.com)

日本電產除了生產用於電動車驅動系統的動力馬達，還有把馬達與逆變器 (Invertor) 結合在一起的產品。目前動力馬達已在中國浙江省展開生產，未來也考慮將生產據點擴及大連、波蘭，還有墨西哥。

永守重信會長指出，以接單的速度來看，生產能力還不足以應付。也透露出將來在生產設備作出擴張的可能性。

日本電產在 10 月 23 日公布，下修 2020 年 3 月期的合併純益，較上年度減少 10% 至 1000 億日圓。這也是由於該公司為了應付需求暢旺的動力馬達需求，在研發費用等方面的 300 億日圓投資等決定，給公司財務帶來影響。永守重信會長表示，來自客戶的動力馬達訂單超過預期，在初期研發費用的設定上有所失誤。

另外日本電產也就車用產品外的成長戰略作出說明。用於機器的冷卻裝置方面，由於 5G 通訊規格在資料處理量的增加，市場的擴張非常迅速。過去 2018 年度只有 250 億日圓的營收，計畫 2022 年度前，要拉升到 1000 億日圓。

在中國市場的電動車相關業務發展順利，不過永守重信會長也指出「由於美中關係惡化，大型產業機器用馬達雖已觸底，卻仍不見回彈的跡象」。而另一項成長主軸的機器人相關方面，則表示「訂單雖然有所增加，但要回復氣勢，還需要花點時間」。