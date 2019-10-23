〈東京車展〉馬自達展出全新電動車MX-30 預計2020在歐洲上市

即將在 10 月 25 日至 11 月 4 日期間，開放一般民眾參觀的「第 46 屆東京車展」(Tokyo Motor Show)，在週三 (23 日) 於東京江東區有明的「Tokyo Big Sight」展館，先行對媒體們展出。

馬自達 (7261-JP) 在 Tokyo Big Sight 南 2 展廳的展示攤位上，將該公司的首部量產型「MAZDA MX-30」電動車 (EV)，作出了全球首演。

MAZDA MX-30 電動車 (圖片：翻攝自馬自達官網)

MX-30 是馬自達在新世代產品線中的第 3 款車型。在造型上，以馬自達的設計主題「魂動 - SOUL of MOTION」為主軸，並且提升了藝術性，挑戰在表現方面賦予更進一步的擴張。經由人的雙手所創作出的美型，還有在製作上的堅持為基礎，將目標放在未來價值觀的變化，還有伴隨全新的生活樣式，以「Human Modern」作為設計概念。

另外，在中控台的部分，以開放式的設計賦予寬闊的空間感。在設計素材上使用軟木與再生材質，不僅對自然環境友善，也營造出車內空間的自然質感。為了讓車輛持有人在使用上可以盡情發揮創意，車門採用了對開式設計。

MAZDA MX-30 電動車 (圖片：翻攝自馬自達官網)

馬自達表示，在電動車的設計上，依然延續過去「人馬一體駕車樂趣」這樣的造車理念。車輛電動化方面，採用全新的「e-SKYACTIV」技術，使得駕駛人在車輛的操控上，可以隨心所欲的順暢操駕。

MX-30 預計在 2020 年於歐洲市場銷售，並且在同日接受預約訂單。在德國市場的售價為 3 萬 3990 歐元 (約合 400 萬日圓)，電池容量 35.5kWh，以歐盟 WLTP 測試，行駛距離約為 200 公里。而在歐洲以外的主要市場方面，馬自達表示會在適當的時機導入。