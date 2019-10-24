〈特斯拉財報佳〉看好交車量逐年增 貿聯-KY受惠營運加溫

電動車大廠特斯拉 (Tesla) 看好，今年出貨量至少達到 36 萬台，且未來交車估逐年增加，加上上海廠投產、新車款 Model Y 及電動聯結卡車 Tesla Semi 等將於明年推出投產，估將帶旺線束大廠貿聯 - KY(3665-TW) 的營運表現。

特斯拉 23 日公告第 3 季財報，調整後每股純益為 1.86 美元，比華爾街分析師原先預期高出 5 倍，特斯拉更預測，全年交車 36 萬量的目標應能達成，未來交付量雖因季節性因素而有所波動，但應會逐年增長。

特斯拉也正式宣布，上海超級工廠建設提前完工，由於上海廠與美國生產系統相比，造車成本便宜約 65%，銷售售價方面也可望更有競爭力，至於歐洲超級工廠則計劃在 2021 年開始生產。

法人認為，特斯拉上海廠雖然提前投產，不過，在地化生產、學習曲線攀升都需要時間，預計貿聯線束初期出貨量不會太大，但明年對營運的貢獻將逐步顯現，加上 Model Y 推出，法人估，特斯拉全年產量可望挑戰 50 萬輛，也將帶旺貿聯車用線束出貨。

貿聯第 3 季營收 58.18 億元，季減 2.9%、年增 2.2%，創歷史單季次高，法人看好，貿聯布局高速線束應用第 4 季可望發酵，單季營收有機會挑戰 60 億元，寫單季歷史新高。