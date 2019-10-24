〈財報〉記憶體價格重挫 SK海力士第3季淨利潤大減89%

南韓半導體大廠、全球第 2 大儲存晶片商 SK 海力士 (SK hynix Inc.) 週四 (24 日) 發布財報數據，表示由於儲存晶片價格下降和全球需求疲軟，今年第 3 季淨利潤較去年同期大減 89%，至 4955 億韓元 (約新台幣 129.36 億元)。

財報關鍵數據

SK 海力士在 1 份監管文件中列舉財報數據：

淨利潤 4955 億韓元，1 年前淨利潤為 4.7 兆韓元。

銷售額年減 40%，至 6.8 兆韓元。

營業利潤下降 93% 至 4726 億韓元，為 2016 年第二季以來最低。

營業利潤率為 6.9%，遠低於一年前的 56.7%。

價格急跌造成重擊

SK 海力士表示，營業表現令人沮喪，主因為需求復甦弱於預期，以及美中之間貿易緊張局勢所導致的記憶體價格急劇下跌。

不過這份財報的營業利潤，仍高於市場所預期的 4297 億韓元，主因在於第 3 季需求略有回升，營收較上一季成長 6%，但由於 DRAM 價格的急跌，營業利潤仍比前一季下滑 26%。

SK 海力士在新聞稿中指出，本季 DRAM 價格仍然疲軟，導致平均售價下降了 16%，降幅小於上一季。

這家晶片製造商表示，它一直在削減主要記憶體價格，並專注於高密度產品和圖像感測器，以提高獲利能力。公司指出，明年 DRAM 和 NAND 快閃記憶體的產能，都將比今年下降，並且明年的投資額也有望大幅減少。