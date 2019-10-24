看好5G與手機復甦雙動能 SK 海力士與台積電展望同調

SK 海力士今 (24) 日公布第 3 季財報，儘管整體第 3 季表現相較過去疲弱但，展望未來，仍表示 5G 的需求與手機市場反彈將於 2020 年帶領記憶體與半導體產業走出產業的低谷，整體與台積電展望同調。

根據 SK 海力士財報顯示，營收至淨利都出現下跌，主因為第 3 季需求復甦弱於預期、目前 DRAM 價格仍然疲軟、美中之間貿易緊張以及日韓衝突所致。

SK 海力士第 3 季財報表現相較於過去皆出現下跌 (圖: SK 海力士 Q3 財報)

展望未來，市場分析 SK 海力士利潤將受 DRAM 跌價而持續影響 2 個季度，且不同於三星據有手機市場，而能更有彈性調整產品組合，SK 海力士以記憶體出貨為大宗，因此受產業影響明顯，SK 海力士自 2019 年以來已持續減產，並刪減資本支出，對此也讓三星有空間持續增加記憶體市佔率。

此外，SK 海力士也受地緣政治影響，由於華為是主要客戶之一，其佔 SK 海力士達 10 至 15% 的營收，因此美國對中國企業的禁令將使 SK 海力士受影響；且日韓衝突而限制半導體原料將影響 SK 海力士的製造流程與產品品質，預計將會損害過去對美光所建立的競爭力。

然而產品面則趨於樂觀，市場分析表示，隨著 2019 年華為第 1 款 5G 手機即將推出，5G 手機備受矚目，記憶體供應商針對今年 5G 手機出貨量將更改原先預估的百萬銷量，預計能有 2 億銷量的表現。

此外，由於 5G 手機記憶體需求量將增加 20%，將增加記憶體出貨動能，再加上 Apple 新手機銷量擺脫去年銷售陰影，如此兩大優勢下 SK 海力士未來預計受惠。