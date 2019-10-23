瞄準低功耗物聯網 Skyworks推出2.4GHz新射頻前端模組

美國半導體巨頭，同時也是 5G 網路重要參與者之一的 Skyworks (SWKS-US) 近期推出了一種 2.4GHz 射頻前端模組 (FEM) SKY66405-11，主要專為低速短距離傳輸無線網路協定 Zigbee、Thread 網路協定，以及藍牙低功耗物聯網 (IoT) 應用而設計。

SKY66405-11 的應用也包含無線傳感器、Beacon 裝置、智慧電錶、恆溫器、無線攝影機、一氧化碳探測器，以及包括醫療用途在內的可穿戴設備。

此產品的高性能整合晶片模組尺寸為 1.9mm x 1.9mm x 0.56mm，與系統單晶片 (SoC) 相比，具有更高的效率以及 4 倍以上的範圍擴展性。

SKY66405-11 的解決方案包括功率放大器、低噪音放大器、低損耗迂迴路徑、發送和接收開關，以及與 1.6-3.6V CMOS 兼容的數位控制組件。

SKY66405-11 廣泛的電源電壓也使該設備可應用於物聯網 (IoT)，並且覆蓋全球範圍內的頻段，由於耐溫範圍為 -40°C 至 105°C，使得該模組也可適用於照明和工業應用。

IoT 技術是網際網路、傳統電信網等的資訊承載體，讓所有能行使獨立功能的產品能實現連網互聯互通。

IoT 也是近幾年逐漸被炒熱的題材之一，隨著 5G 網路等無線網路的發展，IoT 的應用也受到注目，此次 Skyworks 發布的新技術也可望為 IoT 助攻，並為此技術的未來性帶來更多正面影響。