〈財報〉卡特彼勒Q3財報不如預期、下調全年展望 盤前重挫5%

素有「景氣金絲雀」之稱的重型工業機械製造商卡特彼勒 (Caterpillar) (CAT-US) 在週三 (23 日) 公布第三季財報，營收與 EPS 雙雙不如市場預期，同時卡特彼勒並大幅下修了全年預測，盤前股價應聲下挫近 5%。

註：由於卡特彼勒為全球工具機巨頭，故卡特彼勒的銷量與營收表現常會伴隨著全球經濟循環擺動，因而經濟學家常稱卡特彼勒財報為「全球景氣金絲雀」。

卡特彼勒股價走勢 (圖片：谷歌)

以下是財報關鍵數據:

Q3 營收報 127.58 億美元，低於市場預期的 135.72 億美元，年減 6%。

Q3 EPS 報每股 2.66 美元，低於市場預期的每股 2.88 美元，年減 8%。

下修 Q4 EPS 預估區間至 10.9-11.4 美元，低於此前預測之區間 12.06-13.06 美元。

卡特彼勒第三季財報 (圖片：zerohedge)

卡特彼勒指出，Q3 營收下滑的主因是經銷商減少了庫存，卡特彼勒經銷商們在 2018 年 Q3 庫存為 8 億美元，而至 2019 年 Q3 庫存已降至了 4 億美元；此外，卡特彼勒石油和天然氣相關的營收也下跌了 9%。

卡特彼勒董事長兼執行長 Jim Umpleby 表示：「由於經銷商減少了庫存，我們的銷量因此下滑，而終端客戶的需求雖然樂觀，但仍低於我們的預期，我們將繼續專注於執行我們的戰略，並致力於實現我們的目標，以提高利潤率和自由現金流。」

全年展望:

卡特彼勒並下修 2019 年 EPS 預測區間至 10.90-11.40 美元，低於先前預期區間 12.06-13.06 美元，此外，該公司也表示，預期第四季需求將持平。

卡特彼勒全年展望 (圖片：zerohedge)

Jim Umpleby 說道：「由於全球經濟的不確定性，我們預期第四季客戶需求將持平，經銷商將進一步減少庫存。卡特彼勒的交貨時間縮短，加上經銷商庫存的減少，將使我們能夠迅速應對 2020 年全球經濟的正向或負向發展。我們正在擴大產品範圍，並投資包括數位功能在內的服務，以帶來長期獲利增長。」