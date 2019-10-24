〈財報〉賽靈思Q3、全年財測皆低於預期 盤後股價下跌近2%

週三 (23 日) 賽靈思 (XLNX-US) 於美股盤後公布 2020 會計年度 Q2 財報，營收高於市場預期，並宣布通過 10 億庫藏股計劃，但由於賽靈思下季營收財測是低於市場預期，且全年營收財測亦低於市場預期，拖累盤後股價聞聲大跌近 2%。

週三 (23 日) 賽靈思股價下跌 2.24% 以每股 93.83 美元作收，而在盤後財報發布之後，賽靈思股價再跌 1.96% 至每股 91.99 美元，今年迄今賽靈思股價約上漲 10%，是遠遠跑輸 S&P 500 同期漲幅 20%。

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Q2 財報關鍵數據：

淨收入報 8.334 億美元，年增 12%，高於市場預期的 8.249 億美元。

稀釋後 EPS 報 0.89 美元，年增 6%，合於市場預期。

Q2 淨收入按市場看：

北美區淨收入占總淨收入比重為 28%，淨收入年增 12%。

亞太區淨收入占總淨收入比重為 51%，淨收入年增 29%。

歐洲區淨收入占總淨收入比重為 15%，淨收入年減 19%。

日本淨收入占總淨收入比重為 6%，淨收入年減 8%。

Q2 淨收入按終端產品別看：

A&D (航空和國防)、工業、TME (測試、測量和仿真) 淨收入占總淨收入比重為 36%，淨收入年增 7%。

車用、廣播與消費性相關產品淨收入占總淨收入比重為 16%，淨收入年增 9%。

通訊相關產品淨收入占總淨收入比重為 38%，淨收入年增 24%。

資料中心產品淨收入占總淨收入比重為 10%，淨收入年增 24%。

公司財測與展望：

預期 Q3 營收落在 7.1-7.4 億美元之間，低於市場預期的 8.466 億美元。

預期 Q3 毛利率落在 66-68% 之間。

預期全年營收落在 32.1-32.8 億美元之間，低於市場預期的 33.9 億美元。

預期全年毛利率落在 65.5-67.5% 之間。

賽靈思執行長 Victor Peng 在財報聲明中表示，雖然上半年歷經了貿易戰爭端、與華為的相關業務受到限制，但這被全球 OEM 廠 5G 產品需求高於預期，以及資料中心產品銷售高於預期所抵銷，故整體來看，上半年賽靈思營收表現是合乎此前財測預期的中值。

而展望下半年，Victor Peng 表示，賽靈思看到了一系列不利成長的因素，包括持續的業務限制、市場對通信產品的需求減弱，宏觀經濟的放緩等，估計這些不利因子，將抵消資料中心的強勁增長，以及抵銷整體核心垂直業務的改善。

但 Victor Peng 認為，第三季賽靈思業績狀況是處於低點，預期第四季的營收增長將可望恢復動能。