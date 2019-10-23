〈財報〉晶片需求疲軟 德儀Q3營收和財測展望不如預期 盤後大跌9% 

德州儀器 (TXN-US) 於週二 (22 日) 收盤後，公布 2019 年第 3 季財報和第 4 季財測展望，遠低於華爾街預期，盤後大跌 9.78%，同時衝擊到其他晶片股，反映出全球半導體受到需求下滑影響而疲軟。

德儀股價在盤後交易時段下跌 12.57 美元，至常規交易日下跌 1.8%，報收於 128.57 美元，盤後下跌 9.78%。

德儀股價走勢 (圖片: investing)

在公布財報後包括美光 (MU-US) 、Nvidia (NVDA-US)、英特爾 (INTC-US) 和 AMD (AMD-US)，以及高通 (QCOM-US) 等其他晶片股也隨之遭殃，均下挫逾 2% 左右。

德儀第 3 季財報關鍵數據：

每股盈餘 (EPS) 為 1.49 美元，低於去年同期 1.58 美元，年增率下滑 6%，不過高於分析師預估的 1.42 美元。

營收為 37.7 億美元，年增率下滑 11%，去年同期為 42.6 億美元，低於 FactSet 分析師預期的 38.2 億美元。

淨利為 14.25 億美元，低於去年同期 15.7 億美元，年增率下滑 9%。

公司 Q4 財測與展望：

每股盈餘: 將落在 91 美分至 1.09 美元，而 FactSet 分析師預期其當季每股盈餘 1.28 美元。

營收: 估計 30.7 億美元至 33.3 億美元之間，此前 FactSet 分析師預計營收為 35.9 億美元。

德儀總裁兼董事長總裁 Rich Templeton 表示，第 3 季由於全球多數半導體市場業績疲軟，「我們的核心業務中，模擬業務收入下降了 8%，嵌入式處理業務下降了 19%。」

同時公司在今年的現金流為 70 億美元，這再次凸顯了我們商業模式的優勢。過去 12 個月的自由現金流為 60 億美元，佔了公司 41% 收入。

12 月份季度的銷售額將在 30.7 億美元至 33.3 億美元之間，而平均預期為 36 億美元。

華爾街分析：

分析師認為德儀器產品線分布廣泛，更被被視為全球半導體指標關鍵，本季度受到美中關稅戰影響，流失大部分客戶，需求放緩，可以視為晶片股的整體業績萎靡。

分析師建議目前可逢低買入德儀，並認為公司以往業績表現優，近期僅受到全球經貿疲軟而營收下滑，估計不久將重振股價。