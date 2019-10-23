IMF下修今、明兩年亞太地區GDP年增率至5%及5.1%

國際貨幣基金組織 (IMF) 週二 (22 日) 最新公布《亞太地區經濟展望》，下修今、明兩年亞洲經濟成長預測，IMF 預計 2019 年亞洲經濟成長為 5%，較 4 月時下修 0.4 個百分點、預計 2020 年亞洲經濟成長為 5.1%，較 4 月時下修 0.3 個百分點，創下自 2008 年全球金融危機以來的最慢成長幅度。

IMF 報告內容指出，全球政策不確定性、貿易保護主義和主要貿易夥伴經濟成長減緩等不利因素，正影響著亞太地區的投資力道以及經濟成長。

亞太各大地區投資佔 GDP 之比重，紅：貿易戰升級之情境分析 綠：貿易停戰之情境分析 資料來源：IMF

即使亞太地區仍是世界上經濟成長最快的地區，對全球經濟增長的貢獻逾三分之二，但自 2019 年 4 月「世界經濟展望」發布以來，亞太地區商品貿易和投資成長正在減速，拖累亞太區經濟活動，特別是製造業最為明顯。

資料來源: IMF, 亞太主要國家 PMI

雖然已開發經濟體如美、歐、日等國的寬鬆貨幣政策以及穩定的金融狀況，有利於紓緩亞洲經濟體經濟成長下滑所帶來的影響，但卻也可能突顯亞太區金融領域的脆弱性。

IMF 指出，未來亞太地區經濟前景「外在風險」來源，仍包含美中貿易緊張局勢可能進一步惡化、主要貿易夥伴經濟成長不如預期、油價上漲，以及英國「無序脫歐」。

至於亞太區域裡的「內在風險」，則有中國經濟下滑速度超出預期、政治緊張情勢惡化，如日韓雙邊關係，地緣政治風險擴大及更加頻繁的自然災害等。

IMF 也提出解決之道，認為亞太地區政府在考量經濟增長預期減緩之際，總體經濟政策應利用現有能因應的財政和貨幣政策，在必要時穩定內需。

同時，IMF 也建議，亞太地區政府當局應主動調整金融政策，以確保放寬的金融條件不會破壞既有的金融穩定。