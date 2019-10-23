在日就業留學生人數創新高！9成5留學生來自亞洲

日本政府的「出入國在留管理廳」在週三 (23 日) 發表了最新統計數據。於 2018 年為了在日本企業就職，而在居留資格方面作出變更的留學生人數，較往 (2017) 年同期增加 15.7% 至 2 萬 5942 人，增長了 3523 人，創下 1992 年統計開始以來的歷年最高紀錄。人數連續 8 年出現增加，增加率也超越 2016 年至 2017 年間的 15.3%。

面對這樣的現象，出入國在留管理廳表示「留學生的整體人數增加，是事情發生的背景」，向外界作出說明。

從國藉、地區來看，來自中國的留學生達到 1 萬 886 人，數量最多。緊接在後的是越南的 5244 人、尼泊爾的 2934 人，以及南韓的 1575 人。光是來自亞洲各國的留學生人數，就佔了整體的 95.3%。而增長率最高的，則是較上年度同期增長 44.8% 的尼泊爾留學生。

在從事的工作方面，以「翻譯 ‧ 口譯」的 23.6% 為最多。其它還有「銷售 ‧ 業務」的 13.4%、海外事務的 9%，「技術開發 (資訊處理領域)」的 6.5%。

申請居留資格變更的人數達 3 萬 924 人，較上個年度增加 2998 人，許可率為 83.9%。

在日就業留學生人數創新高！9 成 5 留學生來自亞洲。(示意圖) (圖片：AFP)

日本政府在「出入國管理法」作出修正，自 2019 年 4 月開始，於看護及餐飲業等共 14 個人手不足問題較為嚴重的業種，導入承認外籍勞動者在日本國內就業的全新居留資格，稱為「特定技能」制度。

以通過技能及日語考試等為條件，最長將發給 5 年期間的居留簽證。在今後的 5 年時間，最多將接納約 34.5 萬人的外籍勞動者。希望透過積極的活用外籍人才，來讓日本勞動力不足的問題能夠稍稍緩和。